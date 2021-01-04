Как выбрать современные ароматные духи? Парфюм для мужчин и женщин

В современной жизни много уверенных в себе девушек, которые предпочитают броский и соблазнительный парфюм, сочетающий в себе чувственные нотки ванили, какао, древесины дуба и розового перца.

Одним из любимых остается сладкий аромат духов, который включает в себя сочетание шоколада, ванили, апельсиновой цедры, сандала. Девушкам в элегантных платьях для торжественных случаев, как правило, под стать туалетная вода, насыщенная ароматом темного шоколада, водяной лилии, гуавы, розовой глазури. На сайте https://promocode.su/store/zolotoe-jabloko/ вы найдете выгодные промокоды для интернет-магазина «Золотое яблоко» с огромным выбором предлагаемых ароматов, которыми могут наполнится ваша любимая одежда, машина, дом и конечно же Вы!

Для повседневной жизни идеальным вариантом будет классическое сочетание ароматов итальянского мандарина, цветов апельсина, жасмина, розового ириса и пиона.

Парфюм – вещь, на которую истинная женщина никогда не экономит денежных средств. Это связано с тем, что смена аромата духов не только способна поднимать настроение, но и изменить женский образ до неузнаваемости. Все это, как нельзя лучше, понимал создатель духов "Молекула" Геза Шоэн, умеющий создавать уникальные духи, выделяющиеся из общей массы своей неповторимостью.

Основой духов «Молекула» является бархатисто-древесный аромат, который по притягательности сродни феромонам. Это актуальные нотки парфюма, которые делают акцент на самодостаточности человека.

Геза Шоэн отличается от других производителей и своеобразной рекламной компанией своих духов. Впервые лицо торговой марки выбиралось не по красоте и популярности, а по уровню интеллекта. В связи с этим духи «Молекула» рекламировала Кристиан Стегнер. Это девушка обладала феноменальной памятью, стала самой юной выпускницей Германии и одержала множество побед на конкурсах интеллектуального уровня.

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