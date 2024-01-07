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Салат из свеклы с орехами и кинзой

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Салат из свеклы с орехами и кинзой

Описание приготовления:

Свеклу для салата можно не только сварить, но и запечь в духовке, завернув в фольгу, или приготовить в микроволновой печи. Чтобы свекла быстрее сварилась и не потеряла свой вкус, добавьте в воду немного сахара. Грецкие орехи можно немного подсушить в сухой сковороде на среднем огне, это усилит их вкус.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Овощи / Свекла / Орехи / Кинза / Зелень Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Свекла 300 Грамм
  • Грецкие орехи 100 Грамм
  • Кинза 10 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Майонез По вкусу
  • Чеснок 1-2 Зубчиков

Количество порций 3

Калорийность

205 ккал

Калорийность

16 г

Белки

4 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат из свеклы с орехами и кинзой»

Салат из свеклы с орехами и кинзой

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата из свеклы с орехами и кинзой.

Салат из свеклы с орехами и кинзой

Свеклу хорошенько вымойте и отварите до готовности, остудите и очистите. Натрите свеклу на крупной терке и выложите в миску.

Салат из свеклы с орехами и кинзой

Чеснок очистите, измельчите и добавьте к свекле.

Салат из свеклы с орехами и кинзой

Кинзу сполосните, обсушите, мелко порежьте и добавьте в миску со свеклой.

Салат из свеклы с орехами и кинзой

Ядра грецких орехов переберите, порубите и добавьте в миску с салатом.

Салат из свеклы с орехами и кинзой

Салат посолите, добавьте майонез, перемешайте и подавайте на стол.

Салат из свеклы с орехами и кинзой

Приятного аппетита!

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