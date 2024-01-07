Описание приготовления:
Свеклу для салата можно не только сварить, но и запечь в духовке, завернув в фольгу, или приготовить в микроволновой печи. Чтобы свекла быстрее сварилась и не потеряла свой вкус, добавьте в воду немного сахара. Грецкие орехи можно немного подсушить в сухой сковороде на среднем огне, это усилит их вкус.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Овощи / Свекла / Орехи / Кинза / Зелень Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Свекла 300 Грамм
- Грецкие орехи 100 Грамм
- Кинза 10 Грамм
- Соль По вкусу
- Майонез По вкусу
- Чеснок 1-2 Зубчиков
Количество порций 3
Калорийность
205 ккал
Калорийность
16 г
Белки
4 г
Жиры
11 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат из свеклы с орехами и кинзой»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата из свеклы с орехами и кинзой.
Свеклу хорошенько вымойте и отварите до готовности, остудите и очистите. Натрите свеклу на крупной терке и выложите в миску.
Чеснок очистите, измельчите и добавьте к свекле.
Кинзу сполосните, обсушите, мелко порежьте и добавьте в миску со свеклой.
Ядра грецких орехов переберите, порубите и добавьте в миску с салатом.
Салат посолите, добавьте майонез, перемешайте и подавайте на стол.
Приятного аппетита!