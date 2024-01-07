Описание приготовления:

Свеклу для салата можно не только сварить, но и запечь в духовке, завернув в фольгу, или приготовить в микроволновой печи. Чтобы свекла быстрее сварилась и не потеряла свой вкус, добавьте в воду немного сахара. Грецкие орехи можно немного подсушить в сухой сковороде на среднем огне, это усилит их вкус.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Овощи / Свекла / Орехи / Кинза / Зелень Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Свекла 300 Грамм

Грецкие орехи 100 Грамм

Кинза 10 Грамм

Соль По вкусу

Майонез По вкусу

Чеснок 1-2 Зубчиков

Количество порций 3

Калорийность

205 ккал

Калорийность

16 г

Белки

4 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат из свеклы с орехами и кинзой»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата из свеклы с орехами и кинзой.

Свеклу хорошенько вымойте и отварите до готовности, остудите и очистите. Натрите свеклу на крупной терке и выложите в миску.

Чеснок очистите, измельчите и добавьте к свекле.

Кинзу сполосните, обсушите, мелко порежьте и добавьте в миску со свеклой.

Ядра грецких орехов переберите, порубите и добавьте в миску с салатом.

Салат посолите, добавьте майонез, перемешайте и подавайте на стол.

Приятного аппетита!