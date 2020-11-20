Охранные автомобильные системы. Шлагбаумы и парковочный барьер

Типы шлагбаумов и их особенности

На сегодняшний день, с увеличением интенсивности движения и требованиями относительно безопасности движения, широкое распространение получили шлагбаумы и парковочный барьер. Шлагбаумы встречаются практически везде: при въезде на парковку, в офисный центр, во двор, коттеджный городок, кооператив. Какой же шлагбаум выбрать, например, при въезде во двор?

На рынке в последнее время, успешно продаются большое количество разнообразных видов шлагбаумов. Предназначение всех видов, правда, одно это ограничение движения автомобилей на том или ином территориальном объекте. Разнятся же они внутренней конструкцией и подразделяются на три основных вида.

Самый распространенный вид это, пожалуй, автоматические шлагбаумы, они применяются практически везде. Такое устройство шлагбаума отличается наличием электрического двигателя. Двигатель, через редуктор соединён со стрелой шлагбаума, за счёт чего она и поднимается. Таким образом, его конструкция довольно проста в эксплуатации. Шлагбаум имеет длительный срок службы. Обслуживание малозатратно. В случае поломки, ремонт тоже обойдётся недорого, а осуществляется достаточно быстро.

На втором месте идут ручные шлагбаумы. Устройство таких шлагбаумов не имеет никаких вспомогательных приводов. Стрела шлагбаума оснащена противовесом, который облегчает подъем этой самой стрелы. Ручные шлагбаумы нашли своё применение в местах, где нет необходимости в слишком высокой пропускной способности. Большинство из них имеют запорный механизм и опору для стрелы.

Третье почётное место занимают гидромеханические шлагбаумы. Такая невысокая распространённость объясняется высокой ценой таких шлагбаумов. Хотя это самый долговечный и надёжный вид их всех перечисленных. Длительный срок службы гарантирован благодаря отсутствию трения стрелы, во время её подъёма. Это же обеспечивает бесшумность и плавность подъёма стрелы. Не смотря на то, что такая конструкция крайне редко нуждается в ремонте, обходится он ой как недёшево. Да и обслуживание такого шлагбаума влетит Вам в копеечку.

Устройство автоматического шлагбаума

Все больше мы задумываемся о контроле доступа на территорию своего офиса или дома. Автоматические шлагбаумы помогут осуществить контроль за несанкционированным проникновением. В большинстве случаев автоматические шлагбаумы применяются, когда установка автоматических ворот невозможна или нецелесообразна. Шлагбаумы в сравнении с автоматическими воротами обладают более быстрым механизмом работы, что позволяет добиться увеличения пропускной способности автотранспорта, не создавая при этом заторов при въезде на территорию. В зависимости от выбранной модели автоматические шлагбаумы могут быть оснащены различными режимами работы и способны перекрывать путь на ширину от 2, 5 до 12 метров.

В зависимости от функций шлагбаумов варьируется и их стоимость. Правильно поставленные задачи позволят сэкономить средства и удовлетворить все пожелания. Для продления срока службы автоматических шлагбаумов рекомендуется применять два шлагбаума, которые будут работать синхронно. Автоматические шлагбаумы могут работать в двух режимах: автоматическом и полуавтоматическом. При автоматической работе шлагбаума его открытие осуществляется с помощью кнопки, расположенной на пульте ДУ, или с помощью кнопки-ключа, которая находится у охранника. Закрытие автоматического шлагбаума происходит через заранее установленное время.

При полуавтоматическом режиме работы шлагбаумов его открытие осуществляется с помощью повторного нажатия кнопки — ключа. Однако многие предпочитают автоматические ворота, которые в полной мере защищают территорию от непрошенных гостей. Автоматика для ворот является одним из основных компонентов, который обеспечивает беспрерывную работу. Сегодня автоматика для ворот представлена в самом широком ассортименте. Подбирая автоматику для ворот необходимо обращать внимание на тип ворот и на производителя. Качественная автоматика для ворот должна работать при любых погодных условиях, быть надежной и легкой в эксплуатации и иметь продолжительный срок службы.