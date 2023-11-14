Описание приготовления:

Приготовить закуску "Дракончики" очень легко, но если вам всё же лень или некогда заниматься лепкой, то можно из желточной массы сформировать шарики и выложить их на икру. Получится не менее вкусно, но правда не так интересно. Вместо красной икры можно использовать мелко нарезанную слабосоленую семгу или форель. Из указанного количества получается ровно шесть дракончиков. Закуска эффектная, а готовится за считанные минуты — что очень важно при приготовлении блюд для праздничного стола. Обязательно обратите внимание на этот рецепт!

Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Яйца Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Яйцo 3 Штуки (варёное)

Икра 6 Чайных ложек

Сыр творожный 50 Грамм

Зелень По вкусу (петрушка или укроп)

Перец горошком 12 Штук

Огурец 50 Грамм

Количество порций 6

Калорийность

120 ккал

Калорийность

14 г

Белки

10 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Закуска "Дракончики" на Новый год 2024»

Подготовьте все ингредиенты. Яйца заранее отварите в течение 10 минут и дайте им остыть.

Яйца очистите от скорлупы и разрежьте их пополам.

Аккуратно извлеките желтки и разотрите их в крошку.

Добавьте творожный сыр и измельчённую зелень.

Перемешайте всё до однородной массы.

Половинки белков начините икрой.

Из приготовленной ранее массы слепите головы дракончиков. Масса достаточно густая и лепится легко, но если она у вас всё же не лепится, добавьте ещё один дополнительный желток.

У огурца при помощи овощечистки снимите шкурку и вырежьте при помощи кухонных ножниц крылья. Наша закуска почти готова. поместите головы драконов поверх икры, вставьте в сырно-яичную массу крылышки и украсьте так, чтобы без труда можно было догадаться, что это именно дракончики.

Из шкурки огурца можно вырезать "белки" глаз, в качестве зрачков возьмите горошины перца, а ноздри сделайте из пары крупинок икры. Закуска "Дракончики" готова. Приятного аппетита!