Окрасочный аппарат с распылением без воздуха – критерии выбора

Покупка окрасочного агрегата влечет за собой некоторые сложности. Изначально следует продумать объем предполагаемых мероприятий, частоту его применения. Главная задача заключается в любительском или профессиональном использовании.

Аппараты для бытовых нужд

С помощью таких устройств осуществляются такие действия:

ремонт жилого помещения;

покраска заборов;

окрашивание всевозможных поверхностей небольших масштабов.

В таком случае рекомендуется использовать вещества, отличающиеся пониженной вязкостью. Не стоит для работы приобретать мощный и дорогостоящий агрегат, ведь расходы окажутся неоправданными. Можно присмотреться и купить окрасочный аппарат в Москве типа DP-008, DP-6152. Характерными для таких моделей выступают приемлемая цена и отменная надежность. Они идеально подходят для осуществления незначительных малярных работ.

Устройства для профессионального использования

Отличие заключается в конструктивных особенностях механизма, заводящего агрегаты, виду насоса. Принято выделять такие изделия:

диафрагменные или мембранные;

поршневые;

пневматические;

функционирующие от дизельного топлива;

электрические.

Для профессиональных целей сложнее выбрать аппарат с распылением без воздуха, важно принимать во внимание запланированную сферу использования. От этого зависит интенсивность оказываемых нагрузок, технические характеристики, эксплуатируемое красящее вещество.

Строительная направленность

Подобная категория включает создание новых объектов, в том числе и деревянные дома, интерьерные работы, ремонтные мероприятия с учетом сферы ЖКХ. В таких случаях интенсивность охватывает аспект от минимального (100 м2) до высокого (1000 м2).

Целесообразно покупать агрегаты, дополненные бензиновым или электрическим приводом. Одновременно они могут быть диафрагменными или поршневыми. При отделке интерьеров с масштабной площадью работ, где запланировано наличие лакокрасочного слоя отменного качества, стоит воспользоваться последним вариантом. Оптимальным вариантом станет наличие электронной регулировки с поддержанием оптимального давления.

Производство

В данную группу отнесено несколько сфер, работы которых являются непрерывными, в частности это:

деревообработка;

производство металлоконструкций;

создание специфических товаров.

В производстве обычно окрашиваются небольшие поверхности, которые в основном отличаются сложными формами, незначительной шириной. Стоит воспользоваться устройствами с встроенным электроприводом, когда имеется беспрепятственная доступность к сети.

Уместными окажутся приспособления также с наличием электропривода, как и в предыдущем случае, но который предназначен для работы от компрессора. При выполнении мероприятий задействуются красящиеся вещества незначительной вязкости. Будет лучше, если они окажутся мембранными, лишенными сложных деталей для контроля. Такие элементы чаще всего подвергаются перегреву, страдают от перепадов в электросети.

Промышленность

Основным условием в данном случае выступает непрерывность и продолжительность в работе. Целесообразно применить поршневые устройства, дополненные пневмоприводом. При выборе аппаратов следует учитывать, что ресурс должен оставаться максимально предельным. В категорию помимо непрерывного производства также входит изготовление всевозможной продукции с последующим окрашиванием.

Изготовление механизмов с машинами, эксплуатируемого материала

Масштабное производство не обходится в покраске поверхностей и зон огромных масштабов. Из рекомендуемых агрегатов выделяются устройства с дополнением в качестве пневмопривода, насосом поршневого типа. Все легко объясняется, ведь к выполняемым мероприятиям заявлены повышенные требования.

Если сравнивать поршневые аппараты с аналогичными диафрагменными конструкциями, первые успешно задействуются с красящими компонентами высокой вязкости. В случае с использованием мастики, теплоизоляционных составов (жидкие, огнезащитные), целесообразно покупать оборудование с производительностью от 4л/мин. В отношении вязких красящих веществ эксплуатируются аппараты с меньшей производительностью. Если рассматривать всевозможные составы абразивного типа, к ним привлекаются специализированные агрегаты.