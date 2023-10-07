Закуска из баклажанов за 15 минут: пошаговый рецепт

При приготовлении закуски главное – пожарить баклажаны так, чтобы они были мягкими, но не потеряли свою форму.

Баклажаны– овощ, который отличается мягким вкусом и очень универсален в качестве ингредиента, поскольку идеально подходит для приготовления салатов, икры, заготовок и других блюд. Сегодня предлагаем вам рецепт аппетитной закуски из этого овоща, на приготовление которой у вас уйдет совсем немного времени. Рецептом поделились в блоге «Кулинария».

Закуска из баклажанов за 15 минут

Ингредиенты:

баклажаны – 3-4 шт;

чеснок – 4-6 зубчиков;⠀

соевый соус – 2-3 ст. л;⠀

сахар – 0,5 ч. л.

растительное масло;⠀

зелень.

Способ приготовления:

Баклажаны хорошо помыть, высушить с помощью бумажного полотенца, порезать небольшими брусочками.

На разогретую сковороду с маслом выложить два зубчика почищенного и мелко порезанного чеснока. Обжарить и добавить баклажаны. Снова все обжарить, добавить сахар и соевый соус, перемешать.

Жарить все еще около пяти минут, пока баклажаны станут мягкими. Однако не надо их слишком пережаривать, они не должны превратиться в кашу. Вкусно, когда чувствуется кожура. Добавить оставшийся чеснок, переложить в тарелку, посыпать зеленью и подавать к столу.

Ранее Фокус писал, как приготовить ленивые баклажаны.