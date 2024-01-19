ГлавнаяРецептыСекреты домашней радости: как быстро приготовить печеные яблоки Секреты домашней радости: как быстро приготовить печеные яблоки На чтение: 1 минута Печеные в духовке яблоки – это не только ароматное блюдо, но и воплощение тепла и уюта в домашней кухне. Благодаря простоте приготовления и невероятному вкусу, их любят в каждом доме. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Печеные яблоки вкусны сами по себе, а с добавлением корицы, меда, грецких орехов и изюма им нет равных. Этот простой десерт всегда отличный по вкусу, но лучше всего подойдет для полудня, когда на улице мороз. К теме Бюджетная выпечка из яблок: рецепт повторит даже ребенок – нужно всего 3 ингредиента Рецепт печеных яблок Время: 50 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 4 яблока; – 50 грамм меда; – 3 грамм корицы; – 40 грамм изюма; – 20 грамм любимых орехов. Приготовление: Яблоки промойте и обсушите. У каждого плода срежьте верхнюю часть с плодоножкой – примерно 2 – 3 сантиметра в толщину. Позже она будет служить крышкой. Удалите семена с помощью ножа или ложки. Начинка: изюм и орехи выложите в миску. Добавьте мед и щепотку корицы. Смешайте. Уложите начинку в ямку. Накройте фаршированные яблоки предварительно срезанной «шляпкой». Поместите их в форму для выпечки. Смажьте оставшимся медом. Выпекать 40 минут при 180°C. Как приготовить вкусный десерт дома: рецепт вкусных рогаликов. Поделитесь с друзьями