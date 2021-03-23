Чтение мыслей и способность предсказывать будущее — это не навыки, которые люди обычно ассоциируют с человечеством. Тем не менее, исследования показывают, что многие люди искренне верят в существование экстрасенсорных способностей. Сегодня очень многим семьям и людям помогает гадание экстрасенсов онлайн бесплатно.

Вы могли бы подумать, что случаи доказанного психического мошенничества на протяжении многих лет ослабили бы доверие к психическим утверждениям. Были исторические случаи, такие как Лайош Пап , венгерский медиум-спиритуалист, который, как было установлено, имитировал появление животных на сеансах. А совсем недавно экстрасенс Джеймс Хидрик, описанный самим собой, оказался обманщиком. Хидрик признался, что его паранормальные явления были трюками, которым научились в тюрьме.

Другой примечательный пример — телеевангелист Питер Попофф. Его жена использовала беспроводной передатчик, чтобы передать Попоффу информацию о посетителях проповеди через наушник. Попофф утверждал, что получил эту информацию с помощью паранормальных средств, и прославился, проведя национальную телевизионную программу, во время которой он, казалось бы, чудесным образом исцелял зрителей.

Но, несмотря на такие случаи, все еще есть много людей, твердо верящих в силу экстрасенсорных способностей. Например, согласно опросу Gallup в США , более четверти людей считают, что у людей есть экстрасенсорные способности, такие как телепатия и ясновидение. Онлайн сервис гаданий и предсказаний будущего Gadanis дает возможность каждому посетителю бесплатно задать вопрос экстрасенсу, гадалке.

Верующие

Недавний отчет может помочь пролить свет на то, почему люди продолжают верить в экстрасенсорные способности. Исследование проверило верующих и скептиков с таким же уровнем образования и успеваемости и обнаружило, что люди, верящие в экстрасенсорные способности, думают менее аналитически. Это означает, что они склонны интерпретировать мир с субъективной личной точки зрения и не рассматривают информацию критически.

Верующие также часто рассматривают заявления экстрасенсов как подтверждающие доказательства — независимо от их доказательной базы. Случай с Крисом Робинсоном, который называет себя «детективом мечты», демонстрирует это.

Робинсон утверждает, что предвидел террористические атаки, катастрофы и гибель знаменитостей . Его утверждения основаны на ограниченных и сомнительных доказательствах. Тесты, проведенные Гэри Шварцем в Университете Аризоны, подтвердили способности Робинсона, однако другие исследователи, использующие аналогичные методы, не смогли подтвердить вывод Шварца.