Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить кекс с кэробом. По желанию в кекс можно добавить изюм, обжаренные орехи или ягоды. Кэроб лучше использовать обжаренный. Кекс получается упругим, слегка влажным и очень ароматным. Очень вкусно подавать его с холодным молоком.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Кексы Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Мука пшеничная 150 Грамм

Вода 145 Миллилитров (теплая)

Сахар 80 Грамм

Сироп топинабмура 55 Грамм

Масло растительное 65 Миллилитров

Кэроб 30 Грамм

Сода 1/2 Чайных ложки

Соль 1 Щепотка

Количество порций 6

Калорийность

282 ккал

Калорийность

3 г

Белки

13 г

Жиры

40 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кекс с кэробом»

Подготовьте все ингредиенты.

В теплую воду добавьте сахар, сироп топинамбура и щепотку соли. Размешайте до их полного растворения.

Затем добавьте растительное масло и снова все перемешайте. Добавьте соду и размешайте.

Просейте кэроб в миску.

Затем просейте муку.

Все перемешайте, чтобы не оставалось комочков. Консистенция теста должна получиться гладкой, однородной, средней густоты.

Смажьте форму для выпечки растительным маслом, дно застелите пергаментом. Равномерно распределите тесто по форме. Выпекайте кекс 40-45 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Готовность определяйте шпажкой.

Остудите кекс, уберите пергамент со дна. Перед подачей можно посыпать кекс сахарной пудрой и порезать на порционные кусочки. Кекс с кэробом готов, приятного вам аппетита!