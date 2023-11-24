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Кекс с кэробом

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Кекс с кэробом

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить кекс с кэробом. По желанию в кекс можно добавить изюм, обжаренные орехи или ягоды. Кэроб лучше использовать обжаренный. Кекс получается упругим, слегка влажным и очень ароматным. Очень вкусно подавать его с холодным молоком.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Кексы Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Мука пшеничная 150 Грамм
  • Вода 145 Миллилитров (теплая)
  • Сахар 80 Грамм
  • Сироп топинабмура 55 Грамм
  • Масло растительное 65 Миллилитров
  • Кэроб 30 Грамм
  • Сода 1/2 Чайных ложки
  • Соль 1 Щепотка

Количество порций 6

Калорийность

282 ккал

Калорийность

3 г

Белки

13 г

Жиры

40 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кекс с кэробом»

Кекс с кэробом

Подготовьте все ингредиенты.

Кекс с кэробом

В теплую воду добавьте сахар, сироп топинамбура и щепотку соли. Размешайте до их полного растворения.

Кекс с кэробом

Затем добавьте растительное масло и снова все перемешайте. Добавьте соду и размешайте.

Кекс с кэробом

Просейте кэроб в миску.

Кекс с кэробом

Затем просейте муку.

Кекс с кэробом

Все перемешайте, чтобы не оставалось комочков. Консистенция теста должна получиться гладкой, однородной, средней густоты.

Кекс с кэробом

Смажьте форму для выпечки растительным маслом, дно застелите пергаментом. Равномерно распределите тесто по форме. Выпекайте кекс 40-45 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Готовность определяйте шпажкой.

Кекс с кэробом

Остудите кекс, уберите пергамент со дна. Перед подачей можно посыпать кекс сахарной пудрой и порезать на порционные кусочки. Кекс с кэробом готов, приятного вам аппетита!

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