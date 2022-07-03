Организация доставки для интернет-магазина

Интернет изменил рынок дистрибьюции товаров, сделав его простым и удобным для клиента. Именно это послужило толчком для развития онлайн-бизнеса. Важным аспектом является доставка товара конечному потребителю, поэтому каждому владельцу интернет-бизнеса рано или поздно придется решить, как доставлять товары из интернет-магазинов.

В этом вопросе немало нюансов: выбор курьера, налаживание логистической цепочки, расчет стоимости услуг. Если нет времени и знаний, чтобы самостоятельно разобраться в процессах, заказать организацию доставки для юридических лиц можно здесь.

Именно от логистики может зависеть прибыльность бизнеса. В статье мы разберем, как организовать доставку товаров в интернет-магазине и какие сложности могут возникнуть при её реализации.

Способы доставки

Есть разные способы доставки для интернет-магазинов. При выборе учитывают не только тип товаров, но и размер бизнеса, доступные ресурсы.

Курьерская доставка

Есть три варианта работы с курьерами:

По договору с курьерской службой. Компания с собственным штатом курьеров за низкую комиссию забирает посылку, доставляет ее конечному потребителю. Нанятый сотрудник. Если у проекта малые объемы реализации, то подойдут услуги фрилансеров. Единственное – нужно заранее распланировать график смен и иметь на примете другого фрилансера, чтобы в случае форс-мажора бизнес не остался без доставщика. Нанять собственных сотрудников. Когда у магазина большой ежедневный оборот покупок, то имеет смысл завести собственных курьеров. Однако нужно учесть, что содержание курьеров в штате обходится дороже, чем услуги служб или работа с фрилансерами.

Если оценивать скорость, надежность, то курьерская служба является лучшим вариантом доставки. Сотрудник или служба несут прямую ответственность за груз согласно договору. Однако стоимость работы доставщиков курьерской службы выше, чем у других способов. В таком случае маленьким, средним предпринимателям придется повышать цену или взимать отдельную плату с покупателей.

Самовывоз из пункта выдачи

Если покупатель самостоятельно забирает коробку, то ему не придется дополнительно платить за привоз. Такой подход актуален для магазинов с малым средним чеком продажи.

Если у компании нет собственного офиса, то организовать пункт выдачи можно в центре курьерской службы или у специализированного подрядчика, работающего с онлайн-бизнесом.

Главный минус самовывоза – высокая степень невыкупленных позиций в сравнении с курьерами. Через несколько дней после оформления заявки важно напомнить покупателю, что его ждет заказ.

Оценка:

Стоимость – обходится дешевле других способов как для магазина, так и для покупателя;

Скорость – низкая, так как все зависит от времени, когда клиент приедет за заказом;

Надежность – высокая, так как за товар отвечает или поставщик или нанятый центр самовывоза, с которым заключается договор.

Почтовые службы

Почта может доставить товар даже в маленькие города по всей стране. При этом популярна услуга наложенного платежа: получатель платит за товар, который уже видит перед собой.

Главная проблема – сроки. Некоторые заказы не забирают, из-за чего фирма может потратить неделю на привоз, месяц на ожидание и еще несколько дней на возврат. В таких случаях доставка оплачивается за счет отправителя.

Оценка способа:

Стоимость – зависит от региона, куда идет посылка, а также выбранного класса безопасности;

Скорость – также зависит от региона (обычно на сайте почты можно рассчитать примерные сроки);

Надежность – современная почта редко не доставляет товары до получателя, однако допускает нарушения сроков, целостности упаковки.

Логистическая компания

Транспортные фирмы быстрее доставляют товары по стране и за ее пределы. Покупатель оформляет заказ, вносит предоплату – после этого магазин отправляет посылку.

Оценка:

Скорость – сравнима с почтовыми службами, но покрывает меньшее количество городов (только крупные, средние населенные пункты);

Скорость – быстрее, чем у национальной почты;

Надежность – компания берет полную ответственность за сохранность груза.

Как выбрать

Система того, как сделать доставку в интернет-магазине, зависит от особенностей бизнеса. Для мелких и индивидуальных предпринимателей лучше выбрать почтовый сервис или организовать пункты самовывоза. Для крупных проектов – курьерскую службу в сочетании с почтовыми службами или логистическими компаниями, чтобы обеспечить покупателей возможностью выбора.