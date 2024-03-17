Салат с кальмарами – это безумно вкусное легкое блюдо из морепродуктов. Кальмары среди даров моря ценятся не только своими полезными свойствами, но и тем, что они очень сытные и при этом довольно диетические. Такой салат легко приготовить, справится с этим каждый. И можно смело заменить им приевшиеся рецепты!

Вкусный рецепт салата с кальмарами, яйцом и огурцом

Вкусный рецепт салата с кальмарами, яйцом и огурцом – это изумительное блюдо с необычным вкусом. Попробовав его однажды, вам обязательно захочется его повторить. А сделать это очень просто! Вы точно удивите своих домочадцев таким великолепным салатом с морскими дарами!

Ингредиенты –+4 порц.

Кальмары 500 гр.

Огурцы свежие 200 гр.

Яйцо куриное 3 шт. (вареные)

Крабовые палочки 200 гр.

Майонез по вкусу

Зелень по вкусу

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

На порцию Калории: 104 ккал Белки: 11.1 г Жиры: 5 г Углеводы: 3.9 г Шаги 25 мин.

Чтобы приготовить салат с кальмарами, первым делом поставим воду в кастрюле на плиту. Нам нужно, чтобы она закипела. За это время подготовим и почистим кальмаров. Когда закипит, бросаем их в воду ненадолго, хватит 2-3 мин. Достаем и дает остыть. На доске разрезаем кальмары полосками. Таким же образом нужно порезать свежие огурцы. Небольшими кусочками разделываем крабовое мясо (или же палочки). Промываем и шинкуем зелень. Отваренные яйца будем измельчать на терке, желательно, среднего размера. Теперь в глубокой миске смешаем все подготовленные продукты. Добавляем соль и перец. Пробуем на вкус, чтобы всего хватало. Добавляем майонез и перемешиваем.

Приятного аппетита!

Морской салат с кальмарами, креветками и крабовыми палочками

Морской салат с кальмарами, креветками и крабовыми палочками – это безумно вкусный и невероятно полезный салатик. Ведь в морепродуктах содержатся минералы и жиры, которые просто необходимы нашему организму. А потому обязательно разнообразьте ими свой рацион. С таким салатом –это легко, он не вызывает лишних хлопот в приготовлении. И вкус достоин гурманов!

Порции: 8

Время готовки:30

Ингредиенты:

Красная икра – 50 гр.

Кальмары — 2 шт.

Крабовые палочки – 200 гр.

Креветки – 500 гр.

Майонез – по вкусу.

Яйцо – 4 шт.

Соль, перец – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для начала закипятим воду, чтобы отварить креветок. Их нужно забросить вместе с панцирем. Когда они всплывут на поверхность, значит сварились. Можно доставать.

Шаг 3. Немного охлаждаем и удаляем панцирь.

Шаг 4. Воду не выливайте. В ней отварим кальмаров. Для начала их нужно разморозить. А затем опускаем в кипяток на 30 сек.

Шаг 5.Вынимаем и счищаем кожицу, ножиком достаем внутренности.

Шаг 6. Разрезаем их соломкой.

Шаг 7. Кубиками нарежем крабовые палочки.

Шаг 8. Яйца отварим вкрутую. И также нарежем мелкими кубиками.

Шаг 9. Теперь можно собирать салат. Соединяем все подготовленные продукты в глубокой миске.

Шаг 10. Заправляем их приправами и солью по своему вкусу.

Шаг 11. И заливаем майонезом, количество регулируйте сами, как вы больше любите.

Шаг 12. Красную икру добавим в самом конце, когда разложим салат по порциям. Добавим несколько икринок сверху для красоты и вкуса.

Приятного аппетита!

Простой и очень вкусный салат из консервированных кальмаров

Салат из консервированных кальмаров – это великолепное блюдо, которое превратит любое застолье в праздник. Сочетание ингредиентов (кальмары, яйцо, майонез) простое, но очень гармоничное. А вот консервированные кальмары придадут особую пикантность. И гости будут без ума!

Порции:5-6

Время готовки: 20 мин.

Ингредиенты:

Кальмар (консервированный) – 1 банка.

Яйца (вареные) – 3 шт.

Зеленый лук – 6 шт.

Майонез – 80 гр.

Соль, перец – щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промоем и нарежем небольшими кружками зелень.

Шаг 2. Очистим яйца от скорлупы и мелко покрошим их (можно натереть на терке, как вам будет удобнее).

Шаг 3. Небольшими кубиками режем кальмаров. Не обращайте внимания, если они станут разделяться на волокна, так даже лучше.

Шаг 4. Смешиваем в салатнице все подготовленные продукты. Солим и перчим, как больше нравится. И заправляем майонезом.

Совет: подать такое блюдо можно как салат, но также очень вкусно приготовить гренки и промазать их сверху таким вот блюдом.

Приятного аппетита!

Как приготовить салат с кальмарами и кукурузой?

Салат с кальмарами и кукурузой – это отличное, диетическое и простое блюдо из морепродуктов. Несмотря на свою простоту, салат получается очень вкусным, нежным и питательным. Такой рецепт обязательно нужно взять на заметку, если вы хотите удивить своих родных и гостей!

Порции:6

Время готовки: 20 мин.

Ингредиенты:

Кальмары (филе) — 500 гр.

Кукуруза (консервированная)- 300гр.

Сыр – 150гр.

Лук – 0,5 шт.

Майонез – по вкусу.

Соль, перец – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для начала нужно подготовить и отварить филе кальмара. Поэтому кипятим воду, опускаем его на 2-3 мин. Достаем и даем слегка остыть.

Шаг 2. После этого можно нарезать кальмаров на полоски средней толщины.

Шаг 3. Лук очищаем от шелухи и разрезаем на полукольца.

Шаг 4. Теперь нужно обдать его кипятком, оставить в горячей воде на 10 мин. После чего промываем лук под холодной водой. Обязательно даем ей хорошо стечь (можно оставить лук в дуршлаге на несколько минут.

Шаг 5. На мелкой терке натираем сыр.

Шаг 6. Открываем банку с кукурузой, сливаем воду и промываем. Даем слегка подсохнуть.

Шаг 7. Соединяем ингредиенты. Солим салат и приправляем специями. Можно взять только перец или же добавить свои любимые приправы.

Шаг 8. Заправим все майонезом по вкусу.

Приятного аппетита!

Царский салат с кальмарами, креветками и красной икрой

Царский салат с кальмарами, креветками и красной икрой, как изысканное и красивое блюдо к праздничному столу, требует и самых лучших и дорогих ингредиентов, которые должны вкус его сделать утонченным и нежным. Для салата важно правильно сварить кальмаров и креветки. В этом рецепте морской вкус салата дополним крабовыми палочками, все ингредиенты смешиваем и заправляем майонезом, но можно салат оформить и послойно.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 8.

Ингредиенты:

Креветки – 300 гр.

Кальмар – 3 шт.

Красная икра – 3 ст.л.

Крабовые палочки – 240 гр.

Твердый сыр – 150 гр.

Яйцо – 5 шт.

Чеснок – 1 зубок.

Майонез – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовить, согласно рецепту, все ингредиенты для салата. Заранее разморозить креветки с кальмарами и отварить яйца. Твердый сыр измельчить на крупную терку. Чеснок измельчить на чесночницу.

Шаг 2. Кальмаров очистить от пленки и внутренней хорды, промыть и отварить в течение 2-3 минут, остудить и нарезать на соломку. Сваренные вкрутую яйца нарезать небольшими кусочками. Крабовые палочки нашинковать кубиками.

Шаг 3. Креветки отварить в течение 3 минут, остудить и очистить.

Шаг 4. Глубокую посуду застелить пленкой и немного смазать маслом. В нее переложить нарезку кальмара с половиной отваренных креветок. Затем к ним добавить измельченный сыр с яйцом, чесноком и половиной красной икры. Салат по своему вкусу посыпать солью с перцем, заправить майонезом, аккуратно перемешать и на 30 минут поставить в холодильник.

Шаг 5. Затем салат аккуратно переверните на салатницу. Декорируйте его оставленными креветками с икрой и сервируйте к праздничному столу. Вкусных и удачных блюд!

Пошаговый рецепт приготовления салата с пекинской капустой и кальмарами

Салат с кальмарами и пекинской капустой – это великолепное вкусовое сочетание. Салат получается очень нежным, легким и в то же время питательным. Он отлично подойдет для праздничного стола. Удивит ваших гостей оригинальностью и изысканными нотками морепродуктов!

Порции:8

Время готовки: 25 мин.

Ингредиенты:

Кальмар – 5 шт.

Капуста – 0,5 шт.

Яйцо – 4 шт.

Лимон – ½ шт.

Апельсин – ½ шт.

Горошек (консервированный) – ½ банки.

Майонез – 100 гр.

Петрушка – 3 веточки.

Смесь молотых перцев – ½ ч.л.

Лавровый лист – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим воду для варки кальмаров: ставим ее на плиту, добавляем лавровый лист.

Шаг 2. Пока она закипает очистим кальмаров. Забрасываем их в кипящую воду на 1-2 мин.

Шаг 3. Когда кальмары немного охладятся, нарежем их полосками.

Шаг 4. Отварим яйца. А затем мелко их нарежем.

Шаг 5. Промоем капусту и мелко ее нашинкуем.

Шаг 6. Складываем в миску, помнем капусту руками, чтобы она дала немного сока, сбрызгиваем соком лимона.

Шаг 7. В салатнице смешиваем кальмары с подготовленной капустой и зеленым горошком. Добавляем яйца.

Шаг 8. В тарелке смешаем майонез с выжатым соком половины апельсина и смесью перцев (можно добавить больше или меньше по своему вкусу). Размешаем.

Шаг 9. Заливаем подготовленной заправкой салат, добавляем мелко нарезанную петрушку и соль по вкусу. Размешиваем.

Приятного аппетита!

Вкусный и простой рецепт салат из кальмаров с яйцом и луком

Салат из кальмаров с яйцом и луком — очень лакомый салатик, в который невозможно не влюбиться! Он очень простой, но ингредиенты так гармонично друг друга дополняют, что пальчики оближешь! Все будут без ума от вашего мастерства!

Порции: 8

Время готовки: 25 мин.

Ингредиенты:

Филе кальмаров – 0,5 кг.

Яйца – 4 шт.

Лук – 3 шт.

Майонез – 0,5 ст.

Зелень – по вкусу.

Перец молотый – по вкусу.

Соль — по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кальмаров отправляем под горячую воду, чтобы они разморозились. Чистим их и отправляем в кипящую воду на 1-2 мин.

Шаг 2. Готовые кальмары достаем, слегка охлаждаем и разрезаем соломкой.

Шаг 3. Яйца также отвариваем. И нарезаем их на кусочки среднего размера.

Шаг 4. Луковицы очищаем, разрезаем кубиками.

Шаг 5. Заливаем крутым кипятком на 5 мин. Затем сливаем воду через дуршлаг.

Шаг 6. Перемешиваем все подготовленные ингредиенты. Добавляем к ним мелконарезанную зелень, перец и солим по своему вкусу. Заправляем майонезом и размешиваем.

Приятного аппетита!

Пикантный салат с кальмарами и корейской морковью

Пикантный салат с кальмарами и корейской морковью – это очень популярная пикантная закуска для повседневного и праздничного меню. Кальмары делают салат питательным и сытным, а морковь по-корейски придает сочность и неповторимый вкус.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Тушки кальмаров очищенные – 300 гр.

Яйца куриные – 2 шт.

Морковь по-корейски – 100 гр.

Зелень – 10-15 гр.

Майонез – для заправки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Состав салата очень простой, возьмите все необходимые ингредиенты по списку.

Шаг 2. В кастрюлю влейте воду. Доведите ее до кипения и по очереди опускайте в нее тушки кальмара. Каждую варите по 10 секунд. Готовых кальмаров остудите.

Шаг 3. Нарежьте кальмаров соломкой.

Шаг 4. Яйца опустите в кипящую воду и отварите их вкрутую в течение 8-10 минут после закипания воды. Затем остудите и очистите от скорлупы. Чтобы салат смотрелся красиво, советуем яйца также нарезать соломкой.

Шаг 5. В миску выложите нарезку из кальмаров и морковь по-корейски. Если морковная стружка очень длинная, то ее можно нарезать более короткими отрезками.

Шаг 6. Добавьте куриные яйца и рубленую зелень.

Шаг 7. Заправьте салат майонезом. Если вас не устроит вкус закуски, то добавьте соль и специи по вкусу.

Шаг 8. Салат перемешайте и подавайте на красивой тарелке к столу. Приятного аппетита!

Приятного аппетита!

Сытный и очень вкусный салат с кальмарами, помидорами и сыром

Салат с кальмарами, помидорами и сыром – оригинальный и изысканный, с потрясающим вкусом. А о пользе его и говорить нечего! Морепродукты богаты минералами и необходимыми жирами. С таким салатом вы не только побалуете своих родных, но и позаботитесь о их здоровье!

Порции:6

Время готовки: 25 мин.

Ингредиенты:

Кальмары – 4 шт.

Помидоры – 2 шт.

Твердый сыр – 100 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Соль, перец – по вкусу.

Майонез – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Закипятим воду и забросим в нее очищенных кальмаров на несколько минут (2-3 мин.).

Шаг 2. Нарезаем отваренные кальмары соломкой.

Шаг 3. Промываем и нарезаем помидоры небольшими кубиками.

Шаг 4. Пропускаем чеснок через пресс.

Шаг 5. Сыр натираем с помощью терки.

Шаг 6. Смешиваем все продукты в салатнице. Добавляем перец и майонез. Солим салат по своему вкусу. Подаем к столу.

Приятного аппетита!

Салат с кальмарами, зеленым горошком и яйцом на праздничный стол

Салат с кальмарами, зеленым горошком и яйцом – легкое, нежное блюдо, которое отлично дополнит мясные деликатесы. А главное, готовить его совсем просто, с ним справится даже начинающая хозяйка! Гостей будет не оторвать — готовьтесь делиться секретами!

Порции:8

Время готовки: 25 мин.

Ингредиенты:

Кальмары – 0,5 кг.

Огурец — 2 шт.

Зеленый горошек – 1 банка.

Крабовое мясо – 200 гр.

Майонез – 100 гр.

Яйца – 2 шт.

Перец, соль – по вкусу.

Зелень – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем кальмаров и бросаем в кипящую воду на несколько минут (1-2 мин.).

Шаг 2. Теперь порежем кальмаров небольшими полосками.

Шаг 3. Промываем огурцы и нарезаем небольшими кубиками.

Шаг 4. Мясо краба промоем и также порежем на небольшие кусочки.

Шаг 5. Яйца отвариваем и мелко нарезаем.

Шаг 6. Промоем и измельчаем зелень.

Шаг 7. Смешиваем все подготовленные ингредиенты и добавляем горошек, заправляем майонезом, перчим и солим по своему вкусу.

Приятного аппетита!