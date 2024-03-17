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Салат с кальмарами

На чтение: 10 минут
Салат с кальмарами

Салат с кальмарами – это безумно вкусное легкое блюдо из морепродуктов. Кальмары среди даров моря ценятся не только своими полезными свойствами, но и тем, что они очень сытные и при этом довольно диетические. Такой салат легко приготовить, справится с этим каждый. И можно смело заменить им приевшиеся рецепты!

Вкусный рецепт салата с кальмарами, яйцом и огурцом

Вкусный рецепт салата с кальмарами, яйцом и огурцом – это изумительное блюдо с необычным вкусом. Попробовав его однажды, вам обязательно захочется его повторить. А сделать это очень просто! Вы точно удивите своих домочадцев таким великолепным салатом с морскими дарами!

Салат с кальмарами

Ингредиенты –+4 порц.

  • Кальмары 500 гр.
  • Огурцы свежие 200 гр.
  • Яйцо куриное 3 шт. (вареные)
  • Крабовые палочки 200 гр.
  • Майонез  по вкусу
  • Зелень  по вкусу
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу

На порцию Калории: 104 ккал Белки: 11.1 г Жиры: 5 г Углеводы: 3.9 г Шаги 25 мин.

  1. Салат с кальмарами

    Чтобы приготовить салат с кальмарами, первым делом поставим воду в кастрюле на плиту. Нам нужно, чтобы она закипела.

  2. Салат с кальмарами

    За это время подготовим и почистим кальмаров.

  3. Салат с кальмарами

    Когда закипит, бросаем их в воду ненадолго, хватит 2-3 мин. Достаем и дает остыть.

  4. Салат с кальмарами

    На доске разрезаем кальмары полосками.

  5. Салат с кальмарами

    Таким же образом нужно порезать свежие огурцы.

  6. Салат с кальмарами

    Небольшими кусочками разделываем крабовое мясо (или же палочки).

  7. Салат с кальмарами

    Промываем и шинкуем зелень.

  8. Салат с кальмарами

    Отваренные яйца будем измельчать на терке, желательно, среднего размера.

  9. Салат с кальмарами

    Теперь в глубокой миске смешаем все подготовленные продукты. Добавляем соль и перец. Пробуем на вкус, чтобы всего хватало.

  10. Салат с кальмарами

    Добавляем майонез и перемешиваем.

Приятного аппетита!

Морской салат с кальмарами, креветками и крабовыми палочками

Морской салат с кальмарами, креветками и крабовыми палочками – это безумно вкусный и невероятно полезный салатик. Ведь в морепродуктах содержатся минералы и жиры, которые просто необходимы нашему организму. А потому обязательно разнообразьте ими свой рацион. С таким салатом –это легко, он не вызывает лишних хлопот в приготовлении. И вкус достоин гурманов!

Порции: 8

Время готовки:30

Ингредиенты:

  • Красная икра – 50 гр.
  • Кальмары — 2 шт.
  • Крабовые палочки – 200 гр.
  • Креветки – 500 гр.
  • Майонез – по вкусу.
  • Яйцо – 4 шт.
  • Соль, перец – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для начала закипятим воду, чтобы отварить креветок. Их нужно забросить вместе с панцирем. Когда они всплывут на поверхность, значит сварились. Можно доставать.

Салат с кальмарами

Шаг 3. Немного охлаждаем и удаляем панцирь.

Салат с кальмарами

Шаг 4. Воду не выливайте. В ней отварим кальмаров. Для начала их нужно разморозить. А затем опускаем в кипяток на 30 сек.

Салат с кальмарами

Шаг 5.Вынимаем и счищаем кожицу, ножиком достаем внутренности.

Салат с кальмарами

Шаг 6. Разрезаем их соломкой.

Салат с кальмарами

Шаг 7. Кубиками нарежем крабовые палочки.

Салат с кальмарами

Шаг 8. Яйца отварим вкрутую. И также нарежем мелкими кубиками.

Салат с кальмарами

Шаг 9. Теперь можно собирать салат. Соединяем все подготовленные продукты в глубокой миске.

Салат с кальмарами

Шаг 10. Заправляем их приправами и солью по своему вкусу.

Салат с кальмарами

Шаг 11. И заливаем майонезом, количество регулируйте сами, как вы больше любите.

Салат с кальмарами

Шаг 12. Красную икру добавим в самом конце, когда разложим салат по порциям. Добавим несколько икринок сверху для красоты и вкуса.

Салат с кальмарами

Приятного аппетита!

Простой и очень вкусный салат из консервированных кальмаров

Салат из консервированных кальмаров – это великолепное блюдо, которое превратит любое застолье в праздник. Сочетание ингредиентов (кальмары, яйцо, майонез) простое, но очень гармоничное. А вот консервированные кальмары придадут особую пикантность. И гости будут без ума!

Порции:5-6

Время готовки: 20 мин.

Ингредиенты:

  • Кальмар (консервированный) – 1 банка.
  • Яйца (вареные) – 3 шт.
  • Зеленый лук – 6 шт.
  • Майонез – 80 гр.
  • Соль, перец – щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промоем и нарежем небольшими кружками зелень.

Салат с кальмарами

Шаг 2. Очистим яйца от скорлупы и мелко покрошим их (можно натереть на терке, как вам будет удобнее).

Салат с кальмарами

Шаг 3. Небольшими кубиками режем кальмаров. Не обращайте внимания, если они станут разделяться на волокна, так даже лучше.

Салат с кальмарами

Шаг 4. Смешиваем в салатнице все подготовленные продукты. Солим и перчим, как больше нравится. И заправляем майонезом.

Салат с кальмарами

Совет: подать такое блюдо можно как салат, но также очень вкусно приготовить гренки и промазать их сверху таким вот блюдом.

Приятного аппетита!

Как приготовить салат с кальмарами и кукурузой?

Салат с кальмарами и кукурузой – это отличное, диетическое и простое блюдо из морепродуктов. Несмотря на свою простоту, салат получается очень вкусным, нежным и питательным. Такой рецепт обязательно нужно взять на заметку, если вы хотите удивить своих родных и гостей!

Порции:6

Время готовки: 20 мин.

Ингредиенты:

  • Кальмары (филе) — 500 гр.
  • Кукуруза (консервированная)- 300гр.
  • Сыр – 150гр.
  • Лук – 0,5 шт.
  • Майонез – по вкусу.
  • Соль, перец – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для начала нужно подготовить и отварить филе кальмара. Поэтому кипятим воду, опускаем его на 2-3 мин. Достаем и даем слегка остыть.

Салат с кальмарами

Шаг 2. После этого можно нарезать кальмаров на полоски средней толщины.

Салат с кальмарами

Шаг 3. Лук очищаем от шелухи и разрезаем на полукольца.

Салат с кальмарами

Шаг 4. Теперь нужно обдать его кипятком, оставить в горячей воде на 10 мин. После чего промываем лук под холодной водой. Обязательно даем ей хорошо стечь (можно оставить лук в дуршлаге на несколько минут.

Салат с кальмарами

Шаг 5. На мелкой терке натираем сыр.

Салат с кальмарами

Шаг 6. Открываем банку с кукурузой, сливаем воду и промываем. Даем слегка подсохнуть.

Салат с кальмарами

Шаг 7. Соединяем ингредиенты. Солим салат и приправляем специями. Можно взять только перец или же добавить свои любимые приправы.

Шаг 8. Заправим все майонезом по вкусу.

Салат с кальмарами

Приятного аппетита!

Царский салат с кальмарами, креветками и красной икрой

Царский салат с кальмарами, креветками и красной икрой, как изысканное и красивое блюдо к праздничному столу, требует и самых лучших и дорогих ингредиентов, которые должны вкус его сделать утонченным и нежным. Для салата важно правильно сварить кальмаров и креветки. В этом рецепте морской вкус салата дополним крабовыми палочками, все ингредиенты смешиваем и заправляем майонезом, но можно салат оформить и послойно.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 8.

Ингредиенты:

  • Креветки – 300 гр.
  • Кальмар – 3 шт.
  • Красная икра – 3 ст.л.
  • Крабовые палочки – 240 гр.
  • Твердый сыр – 150 гр.
  • Яйцо – 5 шт.
  • Чеснок – 1 зубок.
  • Майонез – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовить, согласно рецепту, все ингредиенты для салата. Заранее разморозить креветки с кальмарами и отварить яйца. Твердый сыр измельчить на крупную терку. Чеснок измельчить на чесночницу.

Салат с кальмарами

Шаг 2. Кальмаров очистить от пленки и внутренней хорды, промыть и отварить в течение 2-3 минут, остудить и нарезать на соломку. Сваренные вкрутую яйца нарезать небольшими кусочками. Крабовые палочки нашинковать кубиками.

Салат с кальмарами

Шаг 3. Креветки отварить в течение 3 минут, остудить и очистить.

Салат с кальмарами

Шаг 4. Глубокую посуду застелить пленкой и немного смазать маслом. В нее переложить нарезку кальмара с половиной отваренных креветок. Затем к ним добавить измельченный сыр с яйцом, чесноком и половиной красной икры. Салат по своему вкусу посыпать солью с перцем, заправить майонезом, аккуратно перемешать и на 30 минут поставить в холодильник.

Салат с кальмарами

Шаг 5. Затем салат аккуратно переверните на салатницу. Декорируйте его оставленными креветками с икрой и сервируйте к праздничному столу. Вкусных и удачных блюд!

Салат с кальмарами

Пошаговый рецепт приготовления салата с пекинской капустой и кальмарами

Салат с кальмарами и пекинской капустой – это великолепное вкусовое сочетание. Салат получается очень нежным, легким и в то же время питательным. Он отлично подойдет для праздничного стола. Удивит ваших гостей оригинальностью и изысканными нотками морепродуктов!

Порции:8

Время готовки: 25 мин.

Ингредиенты:

  • Кальмар – 5 шт.
  • Капуста – 0,5 шт.
  • Яйцо – 4 шт.
  • Лимон – ½ шт.
  • Апельсин – ½ шт.
  • Горошек (консервированный) – ½ банки.
  • Майонез – 100 гр.
  • Петрушка – 3 веточки.
  • Смесь молотых перцев – ½ ч.л.
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим воду для варки кальмаров: ставим ее на плиту, добавляем лавровый лист.

Салат с кальмарами

Шаг 2. Пока она закипает очистим кальмаров. Забрасываем их в кипящую воду на 1-2 мин.

Салат с кальмарами

Шаг 3. Когда кальмары немного охладятся, нарежем их полосками.

Салат с кальмарами

Шаг 4. Отварим яйца. А затем мелко их нарежем.

Салат с кальмарами

Шаг 5. Промоем капусту и мелко ее нашинкуем.

Шаг 6. Складываем в миску, помнем капусту руками, чтобы она дала немного сока, сбрызгиваем соком лимона.

Салат с кальмарами

Шаг 7. В салатнице смешиваем кальмары с подготовленной капустой и зеленым горошком. Добавляем яйца.

Салат с кальмарами

Шаг 8. В тарелке смешаем майонез с выжатым соком половины апельсина и смесью перцев (можно добавить больше или меньше по своему вкусу). Размешаем.

Салат с кальмарами

Шаг 9. Заливаем подготовленной заправкой салат, добавляем мелко нарезанную петрушку и соль по вкусу. Размешиваем.

Салат с кальмарами

Приятного аппетита!

 Вкусный и простой рецепт салат из кальмаров с яйцом и луком 

Салат из кальмаров с яйцом и луком  — очень лакомый салатик, в который невозможно не влюбиться! Он очень простой, но ингредиенты так гармонично друг друга дополняют, что пальчики оближешь! Все будут без ума от вашего мастерства!

Порции: 8

Время готовки: 25 мин.

Ингредиенты:

  • Филе кальмаров – 0,5 кг.
  • Яйца – 4 шт.
  • Лук – 3 шт.
  • Майонез – 0,5 ст.
  • Зелень – по вкусу.
  • Перец молотый – по вкусу.
  • Соль — по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кальмаров отправляем под горячую воду, чтобы они разморозились. Чистим их и отправляем в кипящую воду на 1-2 мин.

Салат с кальмарами

Шаг 2. Готовые кальмары достаем, слегка охлаждаем и разрезаем соломкой.

Салат с кальмарами

Шаг 3. Яйца также отвариваем. И нарезаем их на кусочки среднего размера.

Салат с кальмарами

Шаг 4. Луковицы очищаем, разрезаем кубиками.

Салат с кальмарами

Шаг 5. Заливаем крутым кипятком на 5 мин. Затем сливаем воду через дуршлаг.

Салат с кальмарами

Шаг 6. Перемешиваем все подготовленные ингредиенты. Добавляем к ним мелконарезанную зелень, перец и солим по своему вкусу. Заправляем майонезом и размешиваем.

Салат с кальмарами

Приятного аппетита!

Пикантный салат с кальмарами и корейской морковью 

Пикантный салат с кальмарами и корейской морковью – это очень популярная пикантная закуска для повседневного и праздничного меню. Кальмары делают салат питательным и сытным, а морковь по-корейски придает сочность и неповторимый вкус.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Тушки кальмаров очищенные – 300 гр.
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Морковь по-корейски – 100 гр.
  • Зелень – 10-15 гр.
  • Майонез – для заправки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Состав салата очень простой, возьмите все необходимые ингредиенты по списку.

Салат с кальмарами

Шаг 2. В кастрюлю влейте воду. Доведите ее до кипения и по очереди опускайте в нее тушки кальмара. Каждую варите по 10 секунд. Готовых кальмаров остудите.

Салат с кальмарами

Шаг 3. Нарежьте кальмаров соломкой.

Салат с кальмарами

Шаг 4. Яйца опустите в кипящую воду и отварите их вкрутую в течение 8-10 минут после закипания воды. Затем остудите и очистите от скорлупы. Чтобы салат смотрелся красиво, советуем яйца также нарезать соломкой.

Салат с кальмарами

Шаг 5. В миску выложите нарезку из кальмаров и морковь по-корейски. Если морковная стружка очень длинная, то ее можно нарезать более короткими отрезками.

Салат с кальмарами

Шаг 6. Добавьте куриные яйца и рубленую зелень.

Салат с кальмарами

Шаг 7. Заправьте салат майонезом. Если вас не устроит вкус закуски, то добавьте соль и специи по вкусу.

Салат с кальмарами

Шаг 8. Салат перемешайте и подавайте на красивой тарелке к столу. Приятного аппетита!

Салат с кальмарами

Приятного аппетита!

Сытный и очень вкусный салат с кальмарами, помидорами и сыром 

Салат с кальмарами, помидорами и сыром – оригинальный и изысканный, с потрясающим вкусом. А о пользе его и говорить нечего! Морепродукты богаты минералами и необходимыми жирами. С таким салатом вы не только побалуете своих родных, но и позаботитесь о их здоровье!

Порции:6

Время готовки: 25 мин.

Ингредиенты:

  • Кальмары – 4 шт.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Твердый сыр – 100 гр.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Соль, перец – по вкусу.
  • Майонез – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Закипятим воду и забросим в нее очищенных кальмаров на несколько минут (2-3 мин.).

Салат с кальмарами

Шаг 2. Нарезаем отваренные кальмары соломкой.

Салат с кальмарами

Шаг 3. Промываем и нарезаем помидоры небольшими кубиками.

Салат с кальмарами

Шаг 4. Пропускаем чеснок через пресс.

Салат с кальмарами

Шаг 5. Сыр натираем с помощью терки.

Салат с кальмарами

Шаг 6. Смешиваем все продукты в салатнице. Добавляем перец и майонез. Солим салат по своему вкусу. Подаем к столу.

Салат с кальмарами

Приятного аппетита!

Салат с кальмарами, зеленым горошком и яйцом на праздничный стол

Салат с кальмарами, зеленым горошком и яйцом – легкое, нежное блюдо, которое отлично дополнит мясные деликатесы. А главное, готовить его совсем просто, с ним справится даже начинающая хозяйка! Гостей будет не оторвать — готовьтесь делиться секретами!

Порции:8

Время готовки: 25 мин.

Ингредиенты:

  • Кальмары – 0,5 кг.
  • Огурец — 2 шт.
  • Зеленый горошек – 1 банка.
  • Крабовое мясо – 200 гр.
  • Майонез – 100 гр.
  • Яйца – 2 шт.
  • Перец, соль – по вкусу.
  • Зелень – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем кальмаров и бросаем в кипящую воду на несколько минут (1-2 мин.).

Салат с кальмарами

Шаг 2. Теперь порежем кальмаров  небольшими полосками.

Салат с кальмарами

Шаг 3. Промываем огурцы и нарезаем небольшими кубиками.

Салат с кальмарами

Шаг 4. Мясо краба промоем и также порежем на небольшие кусочки.

Салат с кальмарами

Шаг 5. Яйца отвариваем и мелко нарезаем.

Салат с кальмарами

Шаг 6. Промоем и измельчаем зелень.

Салат с кальмарами

Шаг 7. Смешиваем все подготовленные ингредиенты и добавляем горошек, заправляем майонезом, перчим и солим по своему вкусу.

Салат с кальмарами

Приятного аппетита!

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