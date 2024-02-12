Рецепт: Салат «Увертюра» — с черносливом

Ингредиенты:
филе куриное — 400 г.;
шампиньоны — 200 г.;
сыр твердый — 120 г.;
грецкие орехи чищенные — 30 г.;
чернослив — 80 г.;
майонез — для заправки;
соль — по вкусу;
масло подсолнечное — для жарки
Способ приготовления: Чернослив заливаем кипятком и оставляем на 10 минут.
Куриное филе варим до готовности.
Остужаем и затем нарезаем кубиками.
Шампиньоны нарезаем кубиками, обжариваем на сковороде с добавлением подсолнечного масла до испарения жидкости, можно до легкой румяной корочки.
Сыр натираем на крупной терке.
Чернослив нарезаем на небольшие кусочки.
Грецкий орех измельчаем.
Салат выкладывается слоями.
1 слой-обжаренные шампиньоны, соль, сверху майонез,
2 слой-отварная курица, соль, сверху майонез,
3 слой-чернослив,
4 слой-натертый сыр, сверху майонез,
5 слой-грецкий орех.
Готовый салат убираем в холодильник на 1-2 часа.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 50 мин.