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Рецепт: Салат «Увертюра» — с черносливом

На чтение: 1 минута
Рецепт: Салат «Увертюра» — с черносливом

Ингредиенты:
филе куриное — 400 г.;
шампиньоны — 200 г.;
сыр твердый — 120 г.;
грецкие орехи чищенные — 30 г.;
чернослив — 80 г.;
майонез — для заправки;
соль — по вкусу;
масло подсолнечное — для жарки
Способ приготовления: Чернослив заливаем кипятком и оставляем на 10 минут.

Куриное филе варим до готовности.

Рецепт: Салат "Увертюра" - с черносливом

Остужаем и затем нарезаем кубиками.

Рецепт: Салат "Увертюра" - с черносливом

Рецепт: Салат "Увертюра" - с черносливом

Шампиньоны нарезаем кубиками, обжариваем на сковороде с добавлением подсолнечного масла до испарения жидкости, можно до легкой румяной корочки.

Рецепт: Салат "Увертюра" - с черносливом

Рецепт: Салат "Увертюра" - с черносливом

Сыр натираем на крупной терке.

Рецепт: Салат "Увертюра" - с черносливом

Чернослив нарезаем на небольшие кусочки.

Рецепт: Салат "Увертюра" - с черносливом

Грецкий орех измельчаем.

Рецепт: Салат "Увертюра" - с черносливом

Салат выкладывается слоями.
1 слой-обжаренные шампиньоны, соль, сверху майонез,

Рецепт: Салат "Увертюра" - с черносливом

2 слой-отварная курица, соль, сверху майонез,

Рецепт: Салат "Увертюра" - с черносливом

3 слой-чернослив,

Рецепт: Салат "Увертюра" - с черносливом

4 слой-натертый сыр, сверху майонез,

Рецепт: Салат "Увертюра" - с черносливом

5 слой-грецкий орех.

Рецепт: Салат "Увертюра" - с черносливом

Готовый салат убираем в холодильник на 1-2 часа.

Рецепт: Салат "Увертюра" - с черносливом

Приятного аппетита!

Время приготовления: 50 мин.

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