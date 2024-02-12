Рецепт: Салат «Увертюра» — с черносливом

Ингредиенты:

филе куриное — 400 г.;

шампиньоны — 200 г.;

сыр твердый — 120 г.;

грецкие орехи чищенные — 30 г.;

чернослив — 80 г.;

майонез — для заправки;

соль — по вкусу;

масло подсолнечное — для жарки

Способ приготовления: Чернослив заливаем кипятком и оставляем на 10 минут.

Куриное филе варим до готовности.

Остужаем и затем нарезаем кубиками.

Шампиньоны нарезаем кубиками, обжариваем на сковороде с добавлением подсолнечного масла до испарения жидкости, можно до легкой румяной корочки.

Сыр натираем на крупной терке.

Чернослив нарезаем на небольшие кусочки.

Грецкий орех измельчаем.

Салат выкладывается слоями.

1 слой-обжаренные шампиньоны, соль, сверху майонез,

2 слой-отварная курица, соль, сверху майонез,

3 слой-чернослив,

4 слой-натертый сыр, сверху майонез,

5 слой-грецкий орех.

Готовый салат убираем в холодильник на 1-2 часа.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 50 мин.