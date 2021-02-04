Оригинальные элементы ландшафтного дизайна

Ваш сад очень велик или наоборот, очень мал, а может быть земли настолько мало, что даже клумба с банальными тюльпанами поместится с трудом? Не беда именно для этого и существует ландшафтный дизайн, выкрутиться из положения можно всегда.

Работы по озеленению газонов надо начинать с оценки участка. Если у вас на участке имеются хозяйственные постройки с глухими стенами без окон гараж, баня и тому подобное, то стена может стать аналогом клумбы. Впрочем, окно тоже не помеха. Достаточно укрепить на стене несколько вазонов, в которые высадить некрупные растения маргаритки, настурции или мелкие астры. У подножия стены посеять вьюнки и с помощью подручных материалов пустить их на стену незначительные усилия превращают стену в настоящую клумбу, оригинальную и привлекательную. Если вы не желаете самостоятельно заниматься ландшафтным дизайном, то всегда можете обратиться к специалистам. Подробнее об услугах ландшафтного дизайна можно узнать в компании «Am Argo» на сайте am-agro.ru.

Создаем оригинальные клумбы

Если декорировать цветами старую тачку, то она станет мобильным элементом ландшафтного дизайна достаточно просто насыпать грунт в тачку и высадить любимые цветы. Такая клумба может быть передвинута с места на место, а смотрится оригинально и декоративно. Этот прием может использоваться даже с лодкой, которая уже не может использоваться по прямому назначению. Достаточно заделать пробоины, насыпать на дно суденышка керамзит с торфяной смесью и посадить цветы. Если ваш дом примыкает к естественному водоему, или у вас есть пруд, то такая лодка придаст ландшафту очарования и оригинальности.

Перголы можно купить, а можно сделать самостоятельно из подручных материалов. Разумеется, пока растения еще не заплели перголу, самодельная может выглядеть несколько неуклюже, но это зависит только от вашего умения соорудить эту несложную конструкцию. Перголы, арки, разнообразные зеленые изгороди могут изменить ваш земельный участок до неузнаваемости. С практической точки зрения, растения могут скрыть вспомогательные помещения зеленая изгородь прекрасно закамуфлирует компостную кучу, если вы страстный огородник. Даже обычный сарайчик для инструментов можно оформить привлекательно, и тогда он будет выполнять не только утилитарную функцию, но и украшать участок.

Несложные ландшафтные работы превратят ваш садик в уютный уголок живой природы рядом с домом. Даже старое деревянное колесо от телеги может стать украшением, если его вписать в ансамбль. Фантазируйте, используйте подручные материалы и яркие цветы и вьющиеся растения вас непременно порадуют.