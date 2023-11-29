Как стать разработчиком на Laravel

Laravel представляет собой фреймворк-платформу бесплатного типа, исходный код которой размещен в свободном доступе. Она позволяет без особых усилий создавать сложные сайты и веб-приложения, с 2011 года наблюдается активный рост популярности платформы, приведший к тому, что сейчас ее использует более 1,5 миллиона сайтов в интернете. Предлагаемый материал позволит без проблем разобраться с вопросом, как стать разработчиком Laravel.

Что нужно знать в первую очередь?

Перед началом обучения на разработчика Laravel следует разобраться и понять, что представляет собой платформа. Она позволяет разрабатывать сайты и приложения различного уровня сложности, первоначальная версия была выпущена осенью 2011 года, но с того времени вышел целый ряд обновлений:

Laravel 2 – осенью 2011 (после выхода пилотной версии);

Laravel 3 – в 2012;

Laravel 4 – в 2013;

Laravel 5 – в 2015;

Laravel 6 – в 2019;

Laravel 7 – весной 2020;

Laravel 8 – осенью 2020.

Laravel 9 – зимой 2022;

Laravel 10 – зимой 2023.

Для освоения профессии разработчика Laravel не нужно разбираться во всех версиях и уметь отличать их друг друга. Будет достаточно желания стать сертифицированным специалистом и успешно постичь азы этого направления.

Кто такой разработчик Laravel?

Чтобы стать разработчиком Laravel важно не только обладать специфическими навыками, хотя профессионализм и наличие технического образования тоже важно, поскольку для работы потребуется учиться написанию кодов. Не менее важен будет активный и живой интерес к сфере веб-разработки и создания сложных сайтов.

Легче всего освоить профессию разработчика Laravel будет людям, соответствующим следующим критериям:

склонность к логическому и критическому мышлению;

аналитический склад ума;

умение решить поставленные задачи нестандартными способами;

высокий уровень ответственности;

стремление к лидерству и достижению поставленных задач и целей;

активный интерес к развитию в рамках IT-сферы;

жажда знаний и желание постоянного развития и повышения уровня квалификации.

Базовые знания в этой области можно обрести и самостоятельно, изучая литературу и пособия по заданной теме, проходя специализированные курсы Laravel и общаясь с другими разработчиками. Но важно объективно рассматривать перспективы, поскольку подобный вариант актуален только в качестве хобби или саморазвития. Получение сертификата, без которого невозможно освоение профессии на серьезном уровне, возможно только после сдачи экзамена.

Экзамен для получения сертификата разработчика Laravel

Получение сертификата Laravel открывает новые карьерные возможности как для продвижения по текущему месту работу, так при устройстве в крупные IT-компании. Для успешной сдачи экзамена от кандидата потребуется:

Желание стать профессионалом и высокий уровень мотивации.

Свободное время на подготовку, для успешной сдачи экзамена нужно восполнить проблемы в знаниях и попрактиковаться в написании кодов даже при наличии соответствующего опыта.

250 евро – стандартная плата за получение сертификата (при отсутствии действующих акций).

Опыт работы с платформой Laravel, совсем новичку сдать экзамен не получится.

Знание английского языка (уровень от базового и выше) – без этого кандидат не сможет понять вопросы и просто запутается в терминологии.

Официальный сайт Laravel предлагает всем желающим большой массив информации – на нем размещены разнообразные инструкции по установке необходимого программного обеспечения, справочная и техническая документация по API, архитектурные концепции и другая полезная информация.

Как проходит экзамен на разработчика Laravel?

Главным преимуществом является возможность сдать экзамен, не выходя из дома, для этого можно воспользоваться следующей инструкцией:

Зайти на официальный сайт по адресу: https://certification.laravel.com/ Нажать кнопку для получения экзаменационного ваучера. После автоматической переадресации на страницу оплаты указать адрес своей электронной почты. Получить письмо с анкетой и заполнить ее. Ждать приглашение, которое должно поступить от Laravel.

Непосредственно перед сдачей экзамена требуется подтвердить свою личность, показав в камеру водительское удостоверение или паспорт в развернутом виде.

При неудовлетворительных результатах дается одна попытка для пересдачи в течение трех месяцев. Сам экзамен проходит по следующей схеме:

На электронную почту приходит письмо, первая ссылка в нем содержит техническую информацию, предназначенную для тестирования звука и изображения. Вторая ссылка в письме позволяет перейти к экзамену, состоящему из 45 вопросов. На ответы суммарно дается 50 минут, в каждом вопросе нужно выбирать один из 4 вариантов ответа (или нажать кнопку пропуска). Ответив на все вопросы, отправить результаты тестирования. Ждать результатов, ответное письмо с решением придет на почту через 2-3 дня.

Вопросы на экзамене

Экзамен охватывает только базовые знания по платформе Laravel, в нем присутствует два блока вопросов:

Теоретические вопросы являются наиболее легкой частью тестирования, поскольку для ответа на них требуется только базовая подготовка и предварительное ознакомление с соответствующей документацией.

Логические вопросы, в которых присутствуют небольшие коды и варианты ответа к нему, поэтому потребуется наличие технических знаний, а также умения логически и аналитически мыслить.

Перед дачей ответа важно внимательно читать вопросы, некоторые из них содержат подвох, в том числе коды с преднамеренной ошибкой, поэтому потребуется выбрать соответствующий ответ в тесте.

На что рекомендуется обратить внимание?

Процесс подготовки к тестированию является самой значимой частью учебного процесса, он важен не менее чем полученный по его итогам сертификат. Успешная сдача экзамена возможно только после изучения и обработки большого количества теоретической информации и обретения хотя бы базовых технических навыков. Все эти умения и знания станут базой для начинающего профессионала и пригодятся ему в дальнейшем.

FAQ

Можно ли во время экзамена пользоваться материалами, искать в интернете ответы на вопросы или иным образом проявить хитрость?

Нет, во время прохождения тестирования запрещено пользоваться какими-либо приложениями или открывать новые окна в браузере. В процессе сдачи экзамена осуществляется непрерывная запись видео с монитора, поэтому нарушение этих правил приведет к неудовлетворительным результатам.

Зачем нажимать на кнопку пропуска ответа, если можно выбрать любой из вариантов наугад и случайно попасть в правильный ответ?

В случае выбора неверного ответа система гарантированно засчитает -1 балл, при этом пропуск ответа тоже считается ошибкой, но менее существенной и поэтому от нее не всегда зависят итоговые результаты.

Существуют ли секреты, позволяющие успешно сдать экзамен?

Да, существует небольшой секрет – сертификация включает в себя 70 вопросов, но во время экзамена система отбирает 45 случайных вариантов. При неудачном прохождении тестирования можно записывать или запомнить правильные ответы, чтобы во время пересдачи давать правильные ответы, если попадутся повторные вопросы.

Итоги

Наличие сертификата Laravel будет успешным дополнением резюме любого веб-разработчика, поскольку это повышает профессиональную репутацию и вероятность успешного прохождения собеседования при приеме на работу. Для успешного прохождения тестирования не требуется углубленных знаний платформы и ее пакетов, поэтому сдать экзамен будет довольно легко при наличии соответствующей подготовки.