Оригинальные запчасти BMW — высокое качество и надежность

Преимущества оригинальных запчастей BMW
Корректное взаимодействие всех деталей автомобиля обеспечивает его работоспособность и мощность. Выбирая оригинальные запчасти BMW вы приобретете детали, которые в полной мере соответствуют определенной модели данной марки. Например:
- Оригинальные амортизаторы BMW отличаются высоким уровнем комфорта и надежностью. Только они могут обеспечить высокую плавность качения, низкий уровень шума и точные параметры реагирования. Даже при повышенных нагрузках и высоких колебаниях температур (от -40ºС до +100ºС) они сохраняют стабильность работы.
- Оригинальные запчасти системы выхлопа BMW имеют небольшой вес, обеспечивают высокую мощность двигателя и пониженный расход топлива. Они значительно снижают уровень токсичных выбросов в атмосферу. При этом сохраняется характерное звучание каждой модели.
- Оригинальные запчасти сцепления BMW обеспечивают длительный срок эксплуатации (120 000 км пробега) и выдерживают температуры до +150ºС.
- Оригинальные детали тормозной системы для каждой модели имеют свои свойства, которые формируются в зависимости от влияния различных факторов. Изготовляются из прочных и долговечных материалов. Их качество контролируется на всех этапах производства.
- Оригинальное лобовое стекло обеспечивает идеальный обзор и видимость. Оптимальная конструкция хорошо защищает от воды и встречного ветра. Вогнутая форма стекла способствует эффективному удалению воды стеклоочистителями. Датчики дождя и другие технические устройства хорошо справляются со своими функциями.
- Оригинальный генератор обладает компактными размерами, легким весом, высокой мощностью, вибростойкостью, прочностью на пробой.
- Оригинальные запчасти АКПП обеспечивают отличную спортивную динамику. Они обладают гораздо высоким крутящим моментом, чем механические коробки.
На запчасти оригинального качества дается гарантия сроком на 2 года в независимости от пробега. Чтобы ее получить нужно придерживаться 2 правил: устанавливать их только в официальном СТО и эксплуатировать автомобиль согласно условиям завода-производителя.