Оригинальные запчасти BMW — высокое качество и надежность

Преимущества оригинальных запчастей BMW

Корректное взаимодействие всех деталей автомобиля обеспечивает его работоспособность и мощность. Выбирая оригинальные запчасти BMW вы приобретете детали, которые в полной мере соответствуют определенной модели данной марки. Например:

Оригинальные амортизаторы BMW отличаются высоким уровнем комфорта и надежностью. Только они могут обеспечить высокую плавность качения, низкий уровень шума и точные параметры реагирования. Даже при повышенных нагрузках и высоких колебаниях температур (от -40ºС до +100ºС) они сохраняют стабильность работы.

Оригинальные запчасти системы выхлопа BMW имеют небольшой вес, обеспечивают высокую мощность двигателя и пониженный расход топлива. Они значительно снижают уровень токсичных выбросов в атмосферу. При этом сохраняется характерное звучание каждой модели.

Оригинальные запчасти сцепления BMW обеспечивают длительный срок эксплуатации (120 000 км пробега) и выдерживают температуры до +150ºС.

Оригинальные детали тормозной системы для каждой модели имеют свои свойства, которые формируются в зависимости от влияния различных факторов. Изготовляются из прочных и долговечных материалов. Их качество контролируется на всех этапах производства.

Оригинальное лобовое стекло обеспечивает идеальный обзор и видимость. Оптимальная конструкция хорошо защищает от воды и встречного ветра. Вогнутая форма стекла способствует эффективному удалению воды стеклоочистителями. Датчики дождя и другие технические устройства хорошо справляются со своими функциями.

Оригинальный генератор обладает компактными размерами, легким весом, высокой мощностью, вибростойкостью, прочностью на пробой.

Оригинальные запчасти АКПП обеспечивают отличную спортивную динамику. Они обладают гораздо высоким крутящим моментом, чем механические коробки.

На запчасти оригинального качества дается гарантия сроком на 2 года в независимости от пробега. Чтобы ее получить нужно придерживаться 2 правил: устанавливать их только в официальном СТО и эксплуатировать автомобиль согласно условиям завода-производителя.