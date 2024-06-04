Жареные пирожки с мясом по старинному рецепту. Тесто, как облачко — начинка такая, что пальчики оближешь

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Пирожки — это одно из самых распространённых блюд в мире, которое существует во многих культурах. Они могут быть приготовлены из различных видов теста: дрожжевого, слоёного, песочного. Также пирожки могут иметь разные начинки: мясные, овощные, фруктовые.

Жареные пирожки, вероятно, появились тогда же, когда начали жарить еду на огне или в масле.

В русской кухне жареные пирожки стали популярными благодаря своей простоте и доступности ингредиентов. Для их приготовления не требовалось сложных кулинарных навыков, а ингредиенты были доступны практически всем.

Расскажем, как испечь пышные золотистые жареные пирожки

Ингредиенты для теста:

мука — 480 г;

сливочное масло — 100 г;

яйца — 2 шт.;

молоко — 180 г;

сахар — 1 ст. л.;

соль — 1/2 ч. л.;

дрожжи — 15 г.

Ингредиенты для начинки:

свинина — 600 г;

лук — 1 шт.;

мука — 1 ч. л.;

лавровый лист — 2 шт.;

растительное масло — 4 ст. л.;

мясной бульон — 200 мл;

соль — ⅓ ч.л.

Приготовление жареных пирожков:

Нарезаем небольшими кусочками свинину, обжариваем ее до золотистого цвета в сковороде на растительном масле. В воде отвариваем до готовности мясо.

За 5 минут до готовности свинины, кладем в воду лавровый лист. Далее измельчаем мясо через мясорубку. Нарезаем мелко лук, в сковороде на том же растительном масле обжариваем его до легкой золотистости.

Выкладываем к луку мясо, смешиваем. Отдельно на сухой сковороде до золотистого цвета обжариваем муку. Высыпаем муку и соль к начинке, заливаем бульоном и перемешиваем.

Для приготовления теста соединяем дрожжи с сахаром до жидкого состояния. В миску разбиваем яйца, вливаем растопленное сливочное масло, теплое молоко и дрожжи, высыпаем соль.

Перемешиваем компоненты до однородной жидкой смеси, затем постепенно высыпаем муку. Вымешиваем муку до мягкого и эластичного, слегка липкого состояния.

Тесто оставляем под пищевой пленкой на час. Затем обминаем тесто и делим на колобки по 60 грамм.

Раскатываем колобки в овальные лепешки, куда кладем начинку. Запечатываем мясо внутри теста, кладем пирожки швами вниз.

Обжариваем пирожки на сковороде в растительном масле до золотистой корочки с обеих сторон. В масло пирожки выкладываем обязательно швом вниз.

Фото: www.youtube.com

В итоге мы имеем сочные мясные пирожки. Они мягкие, имеют тонкое тесто и много мяса внутри.