Жареные пирожки с мясом по старинному рецепту. Тесто, как облачко — начинка такая, что пальчики оближешь

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Пирожки — это одно из самых распространённых блюд в мире, которое существует во многих культурах. Они могут быть приготовлены из различных видов теста: дрожжевого, слоёного, песочного. Также пирожки могут иметь разные начинки: мясные, овощные, фруктовые.
Жареные пирожки, вероятно, появились тогда же, когда начали жарить еду на огне или в масле.
В русской кухне жареные пирожки стали популярными благодаря своей простоте и доступности ингредиентов. Для их приготовления не требовалось сложных кулинарных навыков, а ингредиенты были доступны практически всем.
Расскажем, как испечь пышные золотистые жареные пирожки
Ингредиенты для теста:
- мука — 480 г;
- сливочное масло — 100 г;
- яйца — 2 шт.;
- молоко — 180 г;
- сахар — 1 ст. л.;
- соль — 1/2 ч. л.;
- дрожжи — 15 г.
Ингредиенты для начинки:
- свинина — 600 г;
- лук — 1 шт.;
- мука — 1 ч. л.;
- лавровый лист — 2 шт.;
- растительное масло — 4 ст. л.;
- мясной бульон — 200 мл;
- соль — ⅓ ч.л.
Приготовление жареных пирожков:
Нарезаем небольшими кусочками свинину, обжариваем ее до золотистого цвета в сковороде на растительном масле. В воде отвариваем до готовности мясо.
За 5 минут до готовности свинины, кладем в воду лавровый лист. Далее измельчаем мясо через мясорубку. Нарезаем мелко лук, в сковороде на том же растительном масле обжариваем его до легкой золотистости.
Выкладываем к луку мясо, смешиваем. Отдельно на сухой сковороде до золотистого цвета обжариваем муку. Высыпаем муку и соль к начинке, заливаем бульоном и перемешиваем.
Для приготовления теста соединяем дрожжи с сахаром до жидкого состояния. В миску разбиваем яйца, вливаем растопленное сливочное масло, теплое молоко и дрожжи, высыпаем соль.
Перемешиваем компоненты до однородной жидкой смеси, затем постепенно высыпаем муку. Вымешиваем муку до мягкого и эластичного, слегка липкого состояния.
Тесто оставляем под пищевой пленкой на час. Затем обминаем тесто и делим на колобки по 60 грамм.
Раскатываем колобки в овальные лепешки, куда кладем начинку. Запечатываем мясо внутри теста, кладем пирожки швами вниз.
Обжариваем пирожки на сковороде в растительном масле до золотистой корочки с обеих сторон. В масло пирожки выкладываем обязательно швом вниз.
Фото: www.youtube.com
В итоге мы имеем сочные мясные пирожки. Они мягкие, имеют тонкое тесто и много мяса внутри.