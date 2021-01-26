Основные функции трубки для капельного полива

Ландшафтный дизайн: Шланги и аксессуары для полива

Среди современных резиновых шлангов существует широкий выбор. Производители добились того, что шланги стали боле прочными и легкими. Наиболее распространены резиновые шланги. Благодаря современным технологиям они стали более гибкими чем были раньше.

Отличный материал для изготовления шлангов – поливинилхлорид. Они бывают разноцветными, а в последнее время все большим спросом пользуются прозрачные шланги. Специально для северных территорий и для людей, которые не всегда успевают убрать шланги с участков до наступления холодов разработаны морозоустойчивые виды. Для обладателей небольших участков идеальным вариантом будет приобретение шлангов в виде спиралей. Они удобны тем что после полива автоматически сворачиваются в спираль. С хранением таких изделий естественно меньше хлопот. Заказать металлопластиковые трубы и фитинги можно в магазине "Santeh Master". Сами по себе шланги очень тяжелы. И чтобы перетаскивать их с одного места на другое требуется прилагать значительные физические усилия. Специально для того, чтобы облегчить жизнь дачников были созданы тележки с катушкой для перевозки шлангов. Сегодня большой популярностью и надежностью пользуется труба для капельного полива. Среди популярных производителей является капельная трубка Irritec Junior, Metzerplas, капельная Rain Bird XFDripline33, капельная труба подземная Rain Bird XFSDripline33, капельная трубка с компенсацией Irritec Multibar, Капельная трубка Irritec DP Line. Данный ассортимент вы можете найти в интернет магазине Santehmaster.ua.

Теперь перенести шланг стало намного проще, а хранить его можно прямо на катушке. Особенно полезно это изделие будет для наших хрупких женщин. Но если участок слишком большой, то даже тележка не сможет вам помочь. В этом случае по участку прокладываются трубопроводы и устанавливаются специальные разбрызгиватели. Подобного рода системы классифицируют на два вида:

автоматизированные;

неавтоматизированные.

Они различаются тем, что в первом случае трубы требуется закапывать в землю на глубину до полуметра, а во втором можно проложить их по поверхности участка. Убирать на зиму трубы не обязательно. Главное перед первыми заморозками хорошо продуть всю систему. При выборе разбрызгивателей всегда учитывайте, какие именно растения находятся на вашем участке. Для каждого из них существует свой тип разбрызгивателя. У хороших дачников в запасе всегда имеется целый арсенал. Так что лучше не скупитесь, а купите полный набор. Рано или поздно все они вам пригодятся.

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