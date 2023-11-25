Необыкновенно простой и вкусный. Салат из обычной свеклы за 5 минут

Свекла считается одним из самых полезных овощей для организма человека. В Древности свеклу не использовали в качестве обычного овоща для еды. Свекла имела более важную миссию — она была лекарством от множества недугов. Только спустя время народ стал употреблять свеклу в пищу.

Свеклу даже приносили в жертву богам, чтобы задобрить их. Это говорит о том, насколько свекла была ценным овощем в древнем обществе.

Спустя время первые врачи изобрели лекарства, стали делать настойки из других растений, желез животных. Поэтому свеклу начали использовать реже.

Но, этот овощ все равно остается незаменимым, например, для свекольных салатов.

Ингредиенты для свекольного салата:

Свекла — 2 шт.;

Соленые огурцы — 3 шт.;

Лук — 2 шт.;

Сахар — 1/2 ч.л.;

Черный молотый перец — щепотка;

Петрушка — пара веточек;

Соль — ½ ч. л.;

Растительное масло — 2 ст.л.;

Майонез — 2 ст.л.

Приготовление свекольного салата:

Отвариваем или запекаем до готовности свеклу, очищаем и натираем на крупной терке. Также можно воспользоваться теркой по-корейски.

Нарезаем маленькими четверть кольцами лук, выкладываем его в сковороду с растительным маслом и обжариваем до легкого золотистого цвета. Высыпаем к луку черный молотый перец и сахар, перемешиваем и обжариваем 2-3 минуты.

Пока остывает лук, натираем на крупной терке маринованные или соленые огурцы. Выкладываем огуречную массу к свекле.

Шинкуем петрушку, вместе с луком выкладываем в миску к овощам. Заправляем салат майонезом, солим и тщательно перемешиваем.

Получается отличный салат из свеклы.

Его можно сделать полезнее, если добавить сметану или домашний майонез.