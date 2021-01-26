Особенности образование в США и шансы уехать из Казахстана

Как работает система образования в США?
Соединенные Штаты являются одним из самых желательных мест для эмиграции. Достаточно сказать, что каждый год в визовой лотерее принимают участие сотни тысяч людей — и немногие счастливчики рассматривают право на постоянное поселение за большой водой как шанс для новой жизни.
История эмиграции в США восходит к истокам страны и было много причин уехать: на первой волне прилива в США уезжали представители интеллигенции, спасаясь от репрессий со стороны захватчиков, затем поездки активизировались во время
Второй мировой войны, а во второй половине 20-го века поляки искали убежища у коммунистических властей в США. Однако даже в относительно мирном XXI веке Соединенные Штаты являются объектом желания тысяч людей. Американская мечта, новая жизнь и возможность дать детям хорошее образование — вот основные причины, по которым мы уезжаем в Соединенные Штаты. Но действительно ли система образования США стоит того, чтобы изменить жизнь на 180 градусов? Помочь абитуриентам определиться с направлением подготовки, а также понять, что образование сша для казахов – это реально поможет общественный фонд Курмета Аубакирова и ТОО «IBC Group Work & Study» в Казахстане
Система образования США — подготовка к поступлению в лучшие университеты мира
Когда мы думаем о системе образования США, мы обычно думаем об университетах. Именно они формируют престиж образования в данной стране — и это также верно, что учеба является той ступенью образования, на которой студенты обычно решают уехать за границу. Ни для кого не секрет, что в США есть лучшие университеты мира — давайте просто вспомним их:
- Массачусетский технологический институт (США)
- Стэнфордский университет (США)
- Гарвардский университет (США)
- Калифорнийский технологический институт (США)
- Оксфордский университет (Великобритания)
- Кембриджский университет (Соединенное Королевство)
- Федеральный технический университет Цюриха (Швейцария)
- Имперский колледж Лондона (Великобритания)
- Чикагский университет (США)
- Университетский колледж Лондона (Великобритания)
Пять из десяти лучших университетов мира (включая четыре лучших) находятся в США. Выпускники этих университетов получают не только престиж, но и лучшие предложения работы в областях своей мечты — вот почему многие родители делают все, чтобы их дети могли учиться за границей. Также нетрудно сделать вывод о том, что система образования США должна быть на действительно высоком уровне, если речь идет о привлечении на рынок выпускников лучших вузов. Но есть ли у США что-то, чем можно похвастаться?