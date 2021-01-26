Особенности образование в США и шансы уехать из Казахстана

Как работает система образования в США?

Соединенные Штаты являются одним из самых желательных мест для эмиграции. Достаточно сказать, что каждый год в визовой лотерее принимают участие сотни тысяч людей — и немногие счастливчики рассматривают право на постоянное поселение за большой водой как шанс для новой жизни.

История эмиграции в США восходит к истокам страны и было много причин уехать: на первой волне прилива в США уезжали представители интеллигенции, спасаясь от репрессий со стороны захватчиков, затем поездки активизировались во время

Второй мировой войны, а во второй половине 20-го века поляки искали убежища у коммунистических властей в США. Однако даже в относительно мирном XXI веке Соединенные Штаты являются объектом желания тысяч людей. Американская мечта, новая жизнь и возможность дать детям хорошее образование — вот основные причины, по которым мы уезжаем в Соединенные Штаты. Но действительно ли система образования США стоит того, чтобы изменить жизнь на 180 градусов? Помочь абитуриентам определиться с направлением подготовки, а также понять, что образование сша для казахов – это реально поможет общественный фонд Курмета Аубакирова и ТОО «IBC Group Work & Study» в Казахстане

Система образования США — подготовка к поступлению в лучшие университеты мира

Когда мы думаем о системе образования США, мы обычно думаем об университетах. Именно они формируют престиж образования в данной стране — и это также верно, что учеба является той ступенью образования, на которой студенты обычно решают уехать за границу. Ни для кого не секрет, что в США есть лучшие университеты мира — давайте просто вспомним их:

Массачусетский технологический институт (США)

Стэнфордский университет (США)

Гарвардский университет (США)

Калифорнийский технологический институт (США)

Оксфордский университет (Великобритания)

Кембриджский университет (Соединенное Королевство)

Федеральный технический университет Цюриха (Швейцария)

Имперский колледж Лондона (Великобритания)

Чикагский университет (США)

Университетский колледж Лондона (Великобритания)

Пять из десяти лучших университетов мира (включая четыре лучших) находятся в США. Выпускники этих университетов получают не только престиж, но и лучшие предложения работы в областях своей мечты — вот почему многие родители делают все, чтобы их дети могли учиться за границей. Также нетрудно сделать вывод о том, что система образования США должна быть на действительно высоком уровне, если речь идет о привлечении на рынок выпускников лучших вузов. Но есть ли у США что-то, чем можно похвастаться?