Полезные десерты без сахара. Просто и вкусно: 2 быстрых рецепта

Как часто вы употребляете сахар в пище? Наверное, каждый хотя бы раз задумывался про пользу и вред этого белого сладкого песка.
Сахар не является однозначно вредным продуктом, но его употребление может иметь некоторые негативные последствия для здоровья, особенно при чрезмерном употреблении. Избыточное потребление сахара может привести к увеличению веса и ожирению Он содержит много калорий, но не имеет питательной ценности. Есть риск развития диабета, так как повышается уровень сахара в крови
Однако важно отметить, что эти негативные последствия связаны с чрезмерным потреблением сахара, а не с его умеренным употреблением.
Приготовим полезные десерты без сахара.
Ингредиенты:
- чернослив — 70 г;
- курага — 70 г;
- грецкие орехи — 100 г;
- фундук — 100 г;
- желатин — 20 г;
- горячая вода — 120 мл;
- греческий йогурт — 400 г;
- сушеная клюква — 55 г.
Приготовление десерта:
Заливаем кипятком курагу и чернослив, даем размякнуть сухофруктам. В сухой сковороде на среднем огне обжариваем фундук и грецкие орехи до золотистого цвета.
Далее ножом измельчаем грецкие орехи и фундук. Обсушиваем курагу и чернослив бумажным полотенцем, а затем нарезаем маленькими кусочками.
Вливаем к желатину горячую воду, перемешиваем и оставляем набухать. Перекладываем желатин в греческий йогурт, перемешиваем.
Удаляем у упаковки из-под сока или молока верхушку. Высыпаем в греческий йогурт орехи, сухофрукты, а также сушеную клюкву, смешиваем.
Выкладываем содержимое миски в упаковку из-под молока. Оставляем массу в холодильнике на 3-4 часа.
Остается только удалить аккуратно упаковку и достать десерт. Отменное желе с сухофруктами и орехами без сахара готово.
Ингредиенты:
- сливочное масло — 100 г;
- коричневый сахар — 80 г;
- ваниль;
- яйцо — шт.;
- соль — щепотка;
- мука — 160 г;
- разрыхлитель — 1 ч.л.;
- шоколадная стружка — 100 г.
Приготовление десерта:
Мягкое сливочное масло смешиваем с коричневым сахаром и ванилью. В отдельную миску разбиваем яйцо и тщательно взбиваем с щепоткой соли.
Вливаем частями яйцо в сливочную массу и перемешиваем. Просеиваем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем лопаткой тесто.
Высыпаем в тесто шоколадную стружку, продолжаем смешивать. Формуем из теста небольшие колобки.
Остатки стружки можно уложить на верхушку каждого колобка и слегка их сплющить.
Оставляем десерт в холодильнике на 45 минут.
Далее выпекаем печенье при 190 градусах 12-13 минут.
Получается отличная замена обычному калорийному печенью. Вместо коричневого сахара в рецепте также приемлем кокосовый сахар.