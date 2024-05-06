Полезные десерты без сахара. Просто и вкусно: 2 быстрых рецепта

Как часто вы употребляете сахар в пище? Наверное, каждый хотя бы раз задумывался про пользу и вред этого белого сладкого песка.

Сахар не является однозначно вредным продуктом, но его употребление может иметь некоторые негативные последствия для здоровья, особенно при чрезмерном употреблении. Избыточное потребление сахара может привести к увеличению веса и ожирению Он содержит много калорий, но не имеет питательной ценности. Есть риск развития диабета, так как повышается уровень сахара в крови

Однако важно отметить, что эти негативные последствия связаны с чрезмерным потреблением сахара, а не с его умеренным употреблением.

Приготовим полезные десерты без сахара.

Ингредиенты:

чернослив — 70 г;

курага — 70 г;

грецкие орехи — 100 г;

фундук — 100 г;

желатин — 20 г;

горячая вода — 120 мл;

греческий йогурт — 400 г;

сушеная клюква — 55 г.

Приготовление десерта:

Заливаем кипятком курагу и чернослив, даем размякнуть сухофруктам. В сухой сковороде на среднем огне обжариваем фундук и грецкие орехи до золотистого цвета.

Далее ножом измельчаем грецкие орехи и фундук. Обсушиваем курагу и чернослив бумажным полотенцем, а затем нарезаем маленькими кусочками.

Вливаем к желатину горячую воду, перемешиваем и оставляем набухать. Перекладываем желатин в греческий йогурт, перемешиваем.

Удаляем у упаковки из-под сока или молока верхушку. Высыпаем в греческий йогурт орехи, сухофрукты, а также сушеную клюкву, смешиваем.

Выкладываем содержимое миски в упаковку из-под молока. Оставляем массу в холодильнике на 3-4 часа.

Остается только удалить аккуратно упаковку и достать десерт. Отменное желе с сухофруктами и орехами без сахара готово.

Ингредиенты:

сливочное масло — 100 г;

коричневый сахар — 80 г;

ваниль;

яйцо — шт.;

соль — щепотка;

мука — 160 г;

разрыхлитель — 1 ч.л.;

шоколадная стружка — 100 г.

Приготовление десерта:

Мягкое сливочное масло смешиваем с коричневым сахаром и ванилью. В отдельную миску разбиваем яйцо и тщательно взбиваем с щепоткой соли.

Вливаем частями яйцо в сливочную массу и перемешиваем. Просеиваем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем лопаткой тесто.

Высыпаем в тесто шоколадную стружку, продолжаем смешивать. Формуем из теста небольшие колобки.

Остатки стружки можно уложить на верхушку каждого колобка и слегка их сплющить.

Оставляем десерт в холодильнике на 45 минут.

Далее выпекаем печенье при 190 градусах 12-13 минут.

Получается отличная замена обычному калорийному печенью. Вместо коричневого сахара в рецепте также приемлем кокосовый сахар.