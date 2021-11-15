Особенности обучения за границей

Современное образование

Проблема современного образования является одной из самых актуальных и обсуждаемых (если не осуждаемых) на сегодняшний день.

Проанализировав сложившуюся ситуацию на примере нашей страны, было выявлено, что общество и государство едва ли не навязывает получении школьного, средне-специального и высшего образований. При том, что в действительности оно оставляет желать лучшего.

Рынок труда завален информацией о том, что им нужны специалисты только с высшим образованием, для работы за границей без него тоже не обойтись, улицы пестрят объявлениями о продажах дипломов, легких способов его получить.

А в реальности в институтах сильно развиты такие аспекты как коррупция , требование денег за экзамен/зачет (а то отчислят), платное питание, мало бюджетных мест и льготных условий. Преподаватели не умеют и не хотят интересно обучать студентов, давая им свободу и возможность проявить себя.

В школах аналогичная ситуация: ни бесплатного питания , ни хорошего отношения к ученикам. Но есть шаблоны в обучении, устаревшая система образования, которая непригодна для жизни в современном и развитом обществе.

Приведем в пример ситуацию за границей. Там создаются более комфортные условия, высокий уровень специализации, компетентности, подготовке к жизни. Есть бесплатное питание, все дополнительные расходы оплачивает государство, а не родители ребенка. Отсюда выше качество и количество отличных специалистов, так как люди заинтересованы в получении образования. А попробуйте подойти к любому студенту/школьнику и спросить у него что-нибудь из общего курса обучения FLeaders. Отзывы FLeaders говорят сами за себя, ведь такое обучение пользуется большой популярностью. Огромная вероятность, что он сможет ответить.

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что современное образование в нашей стране следует «вытягивать» на должный уровень. Сделать его более доступным для людей, независимо от их статуса в обществе и возможностей, исключить коррупцию и халатность у преподавателей и, тем самым повысив стремление и мотивацию к обучению у студентов и школьников.