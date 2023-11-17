Муж заявил, что в этом году не потерпит на новогоднем столе советских блюд. Поэтому, вздохнув с облегчением, я позабыла об излюбленных свекровью фаршированной рыбе и «Мимозе». Уже сейчас планирую украсить праздничную трапезу деликатесами средиземноморской кухни. К примеру, итальянской закуской в апельсиновых корках. Но без майонезных салатов тоже не обойтись. Салат «Красная девица» заменит нам оливье.

Признаться честно, не планирую тратить на новогодний стол много времени и денег. Нынешняя ситуация в мире научила нас всех ценить блага, которые мы имеем, и не возвышать материальное над духовным. Поэтому со своей стороны я разузнаю о пожеланиях близких и постараюсь сделать им приятное. О себе тоже не забуду.

Как приготовить салат «Красная девица»

Как бы эффектно эта закуска ни выглядела, готовится она из самых обычных и вполне доступных ингредиентов. Полный список продуктов вы найдете ниже. От себя дополню, что вместо зеленого горошка вы можете использовать консервированную кукурузу. Тогда салат будет слаще.

Ингредиенты

Куриное филе300 г Помидор2 шт. Консервированный горошек250 г Морковка по-корейски200 г Яйцо2 шт. Кунжут1 г Майонез120 г Соль1 щеп.

Приготовление

Предварительно отварите филе в слегка подсоленной воде. Остудите куриное мясо и нарежьте его мелкими кубиками. Нанесите на дно салатника тонкую сетку из майонеза. Она послужит «клеем» для салата. На майонез равномерно выложите слой отварного филе. Далее снова нанесите майонезную сетку. Поверх нее кладем морковь по-корейски. Сформируйте на слое из моркови сеточку из майонеза. Засыпьте ее зеленым горошком. В отдельной миске взболтайте яйца со щепоткой соли. Яичную смесь поделите пополам. Из каждой приготовьте яичный блинчик. Остудите оба блинчика и нарежьте коротенькими полосками. Эти полоски выложите следующим слоем на салат, перемажьте майонезом. Нарезаем помидоры маленькими кубиками. Выложите их на слой из яичного блинчика по периметру. Украсьте салат черным кунжутом.

Праздничная закуска по бюджетному рецепту готова! Такой салат не нуждается в дополнительном времени на пропитку. Сразу же после приготовления ставьте его на стол. Лишь своим видом от поднимет уровень трапезы, уже не говоря о насыщенном вкусе салата. Готовьте с удовольствием!