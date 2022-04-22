Особенности пластиковых сантехнических перегородок

Ремонт делается определенными этапами. Например, для начала — выравнивание пола. Пока не будет сделан пол, выполнять другие работы просто невозможно, если, конечно, вы не умеете ходить по потолку. Или крышу, например, не делают до закладки фундамента и возведения стен.

Основные этапы ремонта

Разработка проекта, дизайна и плана работ. Стоит этому этапу уделить максимум усилий относительно учета всех работ и каждой мелочи – будь то общий план помещения или распределение розеток. Имея полную картину запланированного ремонта можно заранее предупредить и просчитать много необходимых аспектов.

Обычно начинают ремонтные работы, имея общее представление про все необходимые работы и материалы, которые будут использоваться. Пренебрегая или не уделяя должного внимания, и не проводя определенных просчетов на этом этапе, можно в результате ремонта, например, получить комнату с дорогими и красивыми обоями, которые при обычном освещении на стенах визуально теряют свой цвет или рисунок, потолок из гипсокартонной стильной конструкции, который визуально будет «придавливать» вас к полу, многофункциональный шкаф в коридоре, что не даст возможности «разойтись» двум жителям или гостям, и выключатель, которым можно пользоваться только при запертых дверях…

Чтобы всего этого избежать стоит как можно больше уделить времени разработке проекта и визуально представить себе готовый результат ремонта. Понятно, что все просчитать не удастся, но заблаговременно избежать многих ошибок это точно вам поможет.

Первым шагом, до которого другие работы не ведутся, является — снос стен и вывоз мусора.

Возведение перегородок

При возведении перегородок https://prostoperegorodki.ru/ не рекомендуется выполнять другие работы. Часто бывает так, что после того как увидели уже полученное помещение, возникает необходимость смещения перегородок.

Сантехнические работы и электрика

После перегородок прокладываются электрические кабели и сантехнические трубы. Иногда этот этап практикуют после штукатурных работ, чтобы была возможность аккуратно провести подготовку к установке сантехнических и электрических приборов. Штукатурка при этом пропиливается штраборезами.

Установка окон

Установить пластиковые окна необходимо до штукатурки и гипсокартонных работ. Если откосы делаются вместе с окнами, то установку окон можно отложить после штукатурки и гипсокартонных работ.

Выравнивание пола.

Плитка, малярные работы, обои.

Установка электрического и сантехнического принадлежности, дверей, столярки, встроенной мебели.