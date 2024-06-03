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Шедевр французской кухни: простой рецепт заварного пирога с клубникой

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Шедевр французской кухни: простой рецепт заварного пирога с клубникой

Приготовьте вкусный и ароматный заварной пирог. Клафути – один из шедевров французской кухни.

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Клафути с клубникой

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Ингредиенты для теста:
– 150 граммов муки;
– 125 граммов масла;
– 1 желток;
– 40 граммов сахарной пудры.
Заливка:
– 150 граммов сливок;
– 2 яйца;
– 1 белок;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 100 граммов сахара;
– 300 граммов клубники.

Приготовление:

  1. Просейте муку, добавьте кусочки мягкого сливочного масла, желток, сахарную пудру и замесите однородное тесто.
  2. Выложите тесто в форму от 20 сантиметров в диаметре, формируя бортики. Отправьте в холодильник или морозильную камеру на 20 минут.
  3. Для заливки соедините сливки, яйца, белок, ванильный и обычный сахар. Тщательно перемешайте, но не взбивайте.
  4. Разогрейте духовку до 180 градусов. Клубнику помойте, обсушите и нарежьте кусочками.
  5. На охлажденное тесто положите клубнику и залейте сливочной заливкой. Запекайте 35 минут. Подавайте после остывания.

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