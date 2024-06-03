ГлавнаяРецептыШедевр французской кухни: простой рецепт заварного пирога с клубникой Шедевр французской кухни: простой рецепт заварного пирога с клубникой На чтение: 1 минута Приготовьте вкусный и ароматный заварной пирог. Клафути – один из шедевров французской кухни. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Такая выпечка точно понравится вашим родным. Обязательно воплотите в жизнь этот рецепт. Стоит попробовать Это надо знать всем: чем полезна клубника – факты, которые вас удивят Клафути с клубникой Время: 1 час Порций: 6 Ингредиенты для теста: – 150 граммов муки; – 125 граммов масла; – 1 желток; – 40 граммов сахарной пудры. Заливка: – 150 граммов сливок; – 2 яйца; – 1 белок; – 10 граммов ванильного сахара; – 100 граммов сахара; – 300 граммов клубники. Приготовление: Просейте муку, добавьте кусочки мягкого сливочного масла, желток, сахарную пудру и замесите однородное тесто. Выложите тесто в форму от 20 сантиметров в диаметре, формируя бортики. Отправьте в холодильник или морозильную камеру на 20 минут. Для заливки соедините сливки, яйца, белок, ванильный и обычный сахар. Тщательно перемешайте, но не взбивайте. Разогрейте духовку до 180 градусов. Клубнику помойте, обсушите и нарежьте кусочками. На охлажденное тесто положите клубнику и залейте сливочной заливкой. Запекайте 35 минут. Подавайте после остывания. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить французские блины с клубникой и сливочным кремом. Поделитесь с друзьями