Шедевр французской кухни: простой рецепт заварного пирога с клубникой

Приготовьте вкусный и ароматный заварной пирог. Клафути – один из шедевров французской кухни.

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Клафути с клубникой

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты для теста:

– 150 граммов муки;

– 125 граммов масла;

– 1 желток;

– 40 граммов сахарной пудры.

Заливка:

– 150 граммов сливок;

– 2 яйца;

– 1 белок;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 100 граммов сахара;

– 300 граммов клубники.

Приготовление:

Просейте муку, добавьте кусочки мягкого сливочного масла, желток, сахарную пудру и замесите однородное тесто. Выложите тесто в форму от 20 сантиметров в диаметре, формируя бортики. Отправьте в холодильник или морозильную камеру на 20 минут. Для заливки соедините сливки, яйца, белок, ванильный и обычный сахар. Тщательно перемешайте, но не взбивайте. Разогрейте духовку до 180 градусов. Клубнику помойте, обсушите и нарежьте кусочками. На охлажденное тесто положите клубнику и залейте сливочной заливкой. Запекайте 35 минут. Подавайте после остывания.

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