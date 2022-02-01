Особенности работы в nanoCAD при проектировании печатных плат

По
Евгений
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Особенности работы в nanoCAD при проектировании печатных плат

NanoCAD — универсальная САПР-платформа, подходящая для различных отраслей. Она состоит из стандартных инструментов проектирования, но может включать в себя и дополнительные отраслевые модули. Программа имеет интуитивно-понятный интерфейс, поддерживает формат DWG и является совместимой с другими САПР-решениями.

Особенности работы в nanoCAD при проектировании печатных плат

Перед тем, как начать работать с программой, нужно купить nanoCAD, установить ее и активировать.

Как только вы установите программу, следует запустить ее. Обратите внимание на ключевые моменты:

  1. Основные настройки. Вы можете внести горячие клавиши и часто используемые команды. В разделе «Общие настройки» можно отредактировать цвет, толщину, стиль линий и другие параметры. Также можно задать масштаб, формат бумаги, настроить шаблоны таблиц.
  2. Панель инструментов и рабочая область. Вы можете выбрать черный или белый цвет рабочего пространства.
  3. Горячие клавиши. Это полезные комбинации, которые упростят работу. Они расположены на панели инструментов.
  4. Стандартные инструменты для черчения. Создавать элементы с нуля проще всего, используя полилинии. При проектировании фигуры полилиниями вы можете рассчитывать площадь в автоматическом режиме.
  5. Создание окружности, прямоугольника и других элементов. Все фигуры находятся в панели инструментов с левой стороны экрана. Вам нужно будет выбрать необходимый элемент и переместить его в точку рабочей области.
  6. Работа со слоями. Вы можете объединить несколько элементов в одну группу на чертеже. За каждым слоем можно закрепить конкретный цвет. Так вам будет проще понять, к какой группе относится таблица. С помощью этой функции можно структурировать проектные данные, создавать отчеты, вести ведомость и проводить спецификацию.

Как чертить в Нанокад?

Все нестандартные компоненты чертежа лучше делать при помощи полилиний. Полилиния состоит из одной или множества частей, которые соединены друг с другом последовательно. Для нее можно установить определенную толщину, добавить к ней точки изгиба.

Чтобы начертить окружность, прямоугольник, дугу, эллипс или сплайн, нужно найти эти фигуры на панели с инструментами. Для этого кликните левой кнопкой мыши по необходимой фигуре. После этого выберите отправную точку, кликнув левой кнопкой мыши в поле черчения. Выберите вторую точку для построения нужного параметра фигуры. Если это дуга или эллипс, может потребоваться и третья точка. Если вы создаете сплайн, число точек может быть неограниченным. Чтобы удалить элементы, нажмите Delete.

Версии Нанокад

Программа имеет несколько версий:

  1. ОПС. Позволяет автоматизировать проектирование комплексов охранной и пожарной сигнализаций.
  2. Plus. Используется для создания чертежей, базового проектирования, формирование комплекта технической документации.
  3. Pro. Универсальный инструмент для трехмерного моделирования и создания проектно-конструкторской документации.
  4. Электро. Предназначена для проектирования электрики.
  5. Инженерный bim. Предназначена для проектирования инженерных систем гражданских и промышленных объектов.
  6. Конструкции. Подходит для проектировщиков в строительной отрасли.
  7. Механика. Позволяет проектировать различные изделия.
  8. Отопление. Создана для конструирования отопительных систем здания.
  9. СПДС. Помогает оформлять техническую документацию.

NanoCAD имеет русифицированный интерфейс, логичный процесс создания двухмерных фигур. Она простая в освоении и работе.

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