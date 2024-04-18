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Просто найдите дома стаканы. Мало кто знает этот этот способ: вкуснейшие куличи на Пасху

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Просто найдите дома стаканы. Мало кто знает этот этот способ: вкуснейшие куличи на Пасху

Кулич — один из главных символов Пасхи. Он имеет свою интересную историю и традиции.

Кулич является одним из древнейших символов Воскресения Христа. По преданию, после своего воскрешения Иисус Христос приходил к своим ученикам во время трапезы. В середине стола всегда лежал предназначенный для Спасителя хлеб. Со временем эта традиция перешла в обычай оставлять хлеб в храме.

Также куличи имеют особую форму — считается, что форма цилиндрического хлеба, похожая на артос, является символом савана, в который было завернуто тело Иисуса Христа. А купола храма, которые напоминают церковный купол, символизируют переход от смерти к жизни.

Приготовим маленькие куличи к Пасхе.

Ингредиенты:

  • Яйца — 2 шт.;
  • Соль — щепотка;
  • Сахар — 150 г;
  • Кефир — 300 мл;
  • Сливочное масло — 10 мл;
  • Мука — 300 г;
  • Разрыхлитель — 1 ч.л.;
  • Изюм — 50 г.

Приготовление куличей:

В миске смешиваем яйца с солью и сахаром, перемешиваем до растворения песчинок. Выливаем в смесь кефир и растопленное сливочное масло, продолжаем смешивать.

Высыпаем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем густое тесто. Высыпаем в тесто изюм и снова тщательно перемешиваем.

Смазываем стаканы по 200 мл растительным маслом. Выкладываем в стаканы тесто на ⅔, ставим стаканы на противень, застеленный пергаментом.

Просто найдите дома стаканы. Мало кто знает этот этот способ: вкуснейшие куличи на Пасху

Выпекаем куличи при 180 градусах 40 минут.

Просто найдите дома стаканы. Мало кто знает этот этот способ: вкуснейшие куличи на Пасху

Это быстрый рецепт маленьких куличей. Отличный подарок для детей, можно посыпать верхушку сахарной пудрой или полить глазурью.

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