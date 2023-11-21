Рецепт: Бризоль из фарша — с томатами

Ингредиенты:

лук репчатый — 1 шт;

фарш — 200 гр;

чеснок — 3 зубчика;

томат — 1 шт;

сыр твердый — 150 гр;

паприка копченая — 10 гр;

яйца куриные — 5 шт;

молоко — 50 мл

Способ приготовления: Этот рецепт мне подсказал один знакомый повар. У него, правда, итог получался быстрее по времени, но мне все равно рецепт понравился и я решил поделиться им с вами, друзья. Мы приготовим Бризоль с фаршем.

Разобъем для начала пять яиц.

Черный перец и немного молока.

Все перемешиваем, я взбиваю просто вилкой.

Основа для яичных блинов готова, дальше можно заняться начинкой.

Для этого возьмем лук.

Три зубчика чеснока сюда же.

И, естественно, томат.

Эти ингредиенты нарежем грубо и бросаем в блендер.

Все это добавляем к фаршу.

Лишнюю влагу убираем, натираем сыр на крупной терке и добавляем его сюда же.

В этот же момент добавляем копченую паприку, соль и перец.

Все тщательно перемешиваем.

Начинка готова. Далее нужно жарить блины из яиц.

После этого можно выкладывать начинку от центра к краям, разравнивая ее, чтобы слой был одинаковый.

На противень кладем пергамент, смазываем его маслом и выкладываем сюда завернутые блины с начинкой.

В разогретую духовку до 200 градусов убираем противень и ждем 25 минут, чуть позже убавив температуру до 180 градусов.

Спустя это время получаем вот такую красоту.

Не переживайте, что немного сока вытекло, вкус все равно будет мощный, а бризоли очень сочные.

Остается только позвать любимых к столу и пожелать всем приятного аппетита!

Время приготовления: 40 мин.