Особенности сахарного диабета

Наиболее распатроненной эндокринной патологией служит хорошо известный многим людям сахарный диабет. Данное заболевание возникает из-за нарушения функционирования инсулина поджелудочной железой. Диагностика заболевания осуществляется с помощью лабораторного анализа крови на глюкозу. Сахарный диабет характерный недуг для людей различного возраста и образа жизни.

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Прогрессирование сахарного диабета (СД)

Развитию болезни способствует повышение уровня сахара в крови, которое обозначается гипергликемией. Данная патология негативно влияет на функциональность сосудов и организма в целом. В зоне риска по развитию сахарного диабета находятся люди, которые ведут малоподвижный образ жизни, злоупотребляют жирной и сладкой пищей, регулярно употребляют алкоголь, имеют наследственную склонность.

Важно понимать, что тяжелые стадии развития сахарного диабета могут спровоцировать внезапную смерть. Летальный исход осуществляется из-за поражения сердца и кровеносных сосудов. А еще эта болезнь негативно сказывается на функционировании почек. В качестве лечения применяется диетическое питание, физические нагрузки и употребление специальных препаратов, которые эффективно снижают уровень сахара в крови. Наиболее распространенный препарат при лечении СД – инсулин или пероральные сахароснижающие таблетки. Схему лечения подбирает исключительно квалифицированный специалист, согласно типу сахарного диабета и состоянию организма.

Типы заболевания

В клинической практике наиболее распространенными типами сахарного диабета служат следующие пункты:

СД 1-го типа;

СД 2-го типа;

гестационный диабет.

Для сахарного диабета 1-го типа характерным признаком служит недостаточная выработка инсулина. Поэтому лечение указанного типа осуществляется направленное на дополнительное употребление синтезированного инсулина. Характерными симптомами заболевания служат: постоянная жажда, повышенная утомляемость, потеря веса. Сахарный диабет 2-го типа характеризуется неэффективным использованием инсулина человеческим организмом. Данный тип в большинстве случаев характерен для взрослых людей.

Гестационный диабет возникает в период беременности, он характеризуется повышенным уровнем сахара в крови. Данный вид болезни может спровоцировать осложнение родов, а иногда наблюдается и его развитие у новорожденных детей.