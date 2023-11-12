Рецепт: Вишневый пирог — В духовке

Ингредиенты:

тесто слоеное бездрожжевое — 1кг;

масло сливочное — 50гр;

вишня замороженная без косточек — 1кг;

сахар песок — по вкусу

Способ приготовления: Добрый день всем! Купила отличную крупную вишню и решила испечь пирог.

Тесто раскатываем тонким слоем. Выкладываем на смазанный сливочным маслом противень тесто. Затем кладём вишню, посылаем сахаром. Сверху накрываем слоем тонкого теста. Хорошо защипываем, чтобы не было дырочек, чтобы ничего не вытекало. Ставим в духовку на нижний режим. Затем переставляем на верхний режим. Печем до золотистой корочки. Как будет готов, достаем, накрываем полотенцем. Даём остыть. С холодным молоком просто вкуснятина. Детям нравится, просят добавки. Начинки много, тесто тонкое. Придется по вкусу и взрослым и детям.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 200 руб.