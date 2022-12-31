Особенности шариковых ручек Senator с логотипом

Отличный подарок для делового партнера – фирменная ручка сенатор с логотипом, купить которую можно любым тиражом прямо на сайте рекламно-производственной компании «Константа»: мы печатаем корпоративную символику на подарках срочно с доставкой товаров по Москве за 1 день.

Шариковые ручки Senatorуниверсальны, практичны и отличаются неизменно высоким качеством. Именно эту марку часто выбирают для заказа товаров с фирменной символикой, ведь для нанесения информации идеально подходит не только широкий корпус, но даже ровный и гладкий клип.

Ручки Сенатор можно использовать в качестве фирменных подарков, в том числе в составе наборов письменных принадлежностей, предлагать сотрудникам для повседневной работы и заполнения договоров с клиентами, бесплатно раздавать на промоакциях или просто обеспечивать ими офисы и залы обслуживания клиентов. Бюджетные модели в ярком пластике или, наоборот, стильные металлические корпуса одинаково хорошо подходят для нанесения логотипа: выбор конкретного способа печати зависит от материала и особенностей изображения.

Печать логотипа на шариковых ручках Senator

Материал корпуса ручки определяет способ нанесения логотипа или надписи.

Лазерная гравировка оптимально подходит для металлических поверхностей – чаще всего это нержавеющая сталь или алюминий, но ручки премиум-класса могут быть покрыты слоем серебра или позолоты. В любом случае, лазерная гравировка оставит четкое долговечное изображение, которое не сотрется со временем. Для солидных металлических ручек, рассчитанных на многолетнее использование, очень важно обеспечить надежное закрепление рисунка.

УФ-печать и тампопечать применяют для переноса изображения на пластик: эта технология подходит для работы даже на узких поверхностях, а изображение не повреждает материал корпуса. Оно также будет устойчиво к истиранию, но пластик сам по себе менее долговечен, поэтому и стоимость пластиковых шариковых ручек Senator будет заметно ниже, чем стальных.

Если у ручки есть футляр, то логотип или другую рекламную информацию можно нанести и на них. Также в компании «Константа» можно заказать фирменную упаковку для шариковых ручек Senatorили других корпоративных сувениров из каталога.

Особенности шариковых ручек Senator

Главная особенность шариковых ручек Senator– стабильно высокое качество, независимо от ценовой категории. При выборе конкретной модели под логотип мы рекомендуем учесть наличие дополнительных функциональных элементов: клипсы, грипа, колпачка, футляра, эргономичность корпуса, цвет чернил. Даже недорогие модели отличаются продуманным дизайном и надежным механизмом, поэтому выбор шариковых ручек Senatorв качестве фирменных ручек компании – абсолютно оправданное решение. При заказе оптового тиража шариковых ручек Senatorс собственным логотипом это решение будет еще и выгодным, поскольку мы предлагаем различные скидки постоянным клиентам и низкие цены за единицу товара для большого тиража.