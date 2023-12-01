«Курица по-домашнему»: классические блюда для уютных зимних вечеров

Чем старше мы становимся, тем ценнее становиться ужин в семейном кругу. А чтобы он был более особенным, стоит позаботиться о блюдах, которые смогут напомнить о самых светлых моментах с родными.

НАША РЯБА

Нежная курятина – именно тот продукт, который может перенести нас в детство, наполненное заботой, смехом и домашним уютом, пишет 24 Канал. К тому же с ее помощью так легко обрадовать родных.

К теме Возвращающий вкус в детство: готовим топовое блюдо с «Куркой по-домашньому»

Сегодня делимся рецептами, которые согреют в холодные зимние дни и объединят за большим семейным столом. Однако, прежде чем перейти к приготовлению, стоит позаботиться о том, чтобы на вашем столе была только отборная курятина. Рассказываем, как ее выбрать.

Какая курятина идеально подойдет для приготовления любимых блюд.

Выбор качественной курятины – залог вкусных и питательных домашних блюд. Особо ценно обратить внимание на этот аспект при приготовлении наваристого бульона или сезонного рагу. Ведь именно главный ингредиент отвечает за вкус и аромат каждого из этих блюд. Но еще важнее быть уверенными в продуктах, которые подаются соло. К примеру, в колбасках по-домашнему. В этом плане немало преимуществ имеет мясо бренда «Курка по-домашньому».

Прежде всего производитель беспокоится о рационе курочек, которые более года питаются кормами, тщательно отбираемыми и сбалансированными технологами. Это влияет на качество мяса, его вкус и текстуру.

В результате бережного и комплексного подхода продукт, попадающий на вашу кухню, делает блюда такими же вкусными, как в детстве!

Это же филе входит в основу «колбасок по-домашнему». Нежная курятина, натуральная оболочка и традиционные специи обеспечивают запеченному блюду сочность, румяность, классический вкус и аромат.

Колбаски «по-домашнему» / Фото «Курка по-домашньому»

Итак, неважно, какой продукт от бренда «Курка по-домашньому» вы выберете. В каждом из них заложено главное качество и неповторимые вкусовые свойства. Ибо вы и ваши родные заслуживают лучшего.

А что приготовить на основе продуктов от ТМ «Курка по-домашньому», узнайте дальше.

Рагу из филе с кожурой

Время: 50 минут

50 минут Порций: 4

Очень вкусное домашнее блюдо / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 500 граммов филе «Курка по-домашнему» с кожурой;

– 2 средние моркови;

– 4 – 5 средние картофелины;

– 1 большой лук;

– 3 зубчика чеснока;

– 50 граммов томатного соуса;

– 1 чашка куриного бульона или воды;

– 1 чайная ложка соли (или по вкусу);

– пол чайной ложки черного перца;

– 1 чайная ложка паприки;

– 2 лавровых листа;

– 2 столовых ложки растительного масла для жарки.

Приготовление:

Куриное филе нарежьте на кубики. Очистите морковь, картофель и нашинкуйте кубики. Лук порежьте колечками, а чеснок мелко нарубите. В высокой сковороде или в кастрюле с толстым дном разогрейте масло. Обжарьте куриное филе до золотистой корочки. Добавьте лук и чеснок в куриное филе и обжаривайте до мягкости лука. Поместите нарезанные морковь и картофель в кастрюлю. Перемешайте и продолжайте готовить еще 5 – 7 минут. Добавьте соль, перец, паприку и лавровый лист. Залейте ароматное блюдо томатным соусом и куриным бульоном (или водой). Доведите до кипения, накройте крышкой и тушите на умеренном огне примерно 20 – 25 минут до готовности картофеля и моркови. Подавайте блюдо горячим, по желанию посыпьте свежей зеленью.

Колбаска «по-домашнему», запеченная до хрустящей корочки

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2

Особое блюдо / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 500 граммов колбаски от ТМ «Курка по-домашньому»;

– 1 розовый лук;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– листья свежей петрушки для подачи.

Приготовление:

Лук очистите от шелухи, нарежьте большими ломтиками. Колбаски извлеките из упаковки. Произведите неглубокие проколы вилкой на расстоянии примерно в 1 сантиметр. На смазанный оливковым маслом противень выложите куриные колбаски, сбоку – лук. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте блюдо в течение 25 – 30 минут, пока овощи не станут мягкими, а колбаски – румяными. Подавайте блюдо теплым, украсив свежими листьями петрушки. Дополнить колбаски «по-домашнему» можно любым гарниром, соусами или свежими овощами, например помидоры.

Приятного аппетита!