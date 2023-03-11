Особенности водоснабжения частного дома

Для удобства жизни в частном доме важно организовать правильную схему водоснабжения. Это обеспечивает повышенный уровень комфорта на уровне городских в условиях проживания загородом. Важно не только выбрать подходящую схему, но и подобрать трубопроводы и фитинги с оптимальными параметрами.

Специфика подводки воды из скважины

Монтаж автономного водопровода является личной ответственностью домовладельца в отличие от централизованной системы, применяемой в городских условиях. Подключение осуществляется по-разному, но существует и стандартная водяная линия, включая:

Скважину. Может быть неглубокой до 40 метров. Также возможна артезианская скважина, уходящая на значительную глубину. Доступна реализация источника на один или несколько домов. Оголовок. Устанавливается непосредственно на скважину. Именно к нему осуществляется крепление электроприборов и трубопровода для контроля за закачкой воды. Насос. Применяются насосные станции, перекачные или погружные модификации. Допускается установка в кессоне, в здании или непосредственное опускание в землю. Клапан. Устройство защищает от возможности обратного стекания воды или других перекачиваемых жидкостей. Электроприборы для контроля закачки. Представляют собой группу устройств, включая манометр для контроля уровня давления, реле автоматического включения, датчики сухого хода. Кессон. Конструкция выполняется в виде большого бака, который фиксируется на разводку или головок. Обеспечивается надежная защита электроники и труб. Предусмотрена защита от промерзания, попадания стоков или загрязнения грязи. Если местность холодная, кессон необходимо дополнительно утеплять. Резервуар, гидроаккумулятор. Применяется для накопления воды и защиты от возможного гидроудара. К последнему приводят резкие скачки давления в гидравлической системе. Установка осуществляется как внутри кессона, так и в частном доме. Фильтры. Обеспечивают защиту от попадания в воду грязи, песка и примесей. Внутри дома дополнительно применяется и фильтр тонкой очистки, чтобы можно было употреблять воду непосредственно из крана. Котел или бойлер. Применяется для отопления и снабжения горячей водой. Используются газовые и электрические котлы, твердотопливные устройства. Интересны комбинированные модели, которые позволяют менять тип топлива в зависимости от текущей ситуацией и сезонностью. Трубопровод. Применяются стальные, медные или полипропиленовые трубы. Наиболее востребованными являются металлопластиковые трубы, которые отличаются устойчивостью и длительным использованием, в том числе при сложных погодных условиях. Используются различные муфты и переходники для организации надежной эксплуатации по всей длине.

Таким образом, подводка воды из скважины требует приобретения множества комплектующих и труб нужного диаметра. Многое зависит от площади водоснабжения или отопления, протяженности трубопровода.