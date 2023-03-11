Особенности водоснабжения частного дома

Для удобства жизни в частном доме важно организовать правильную схему водоснабжения. Это обеспечивает повышенный уровень комфорта на уровне городских в условиях проживания загородом. Важно не только выбрать подходящую схему, но и подобрать трубопроводы и фитинги с оптимальными параметрами.
Специфика подводки воды из скважины
Монтаж автономного водопровода является личной ответственностью домовладельца в отличие от централизованной системы, применяемой в городских условиях. Подключение осуществляется по-разному, но существует и стандартная водяная линия, включая:
- Скважину. Может быть неглубокой до 40 метров. Также возможна артезианская скважина, уходящая на значительную глубину. Доступна реализация источника на один или несколько домов.
- Оголовок. Устанавливается непосредственно на скважину. Именно к нему осуществляется крепление электроприборов и трубопровода для контроля за закачкой воды.
- Насос. Применяются насосные станции, перекачные или погружные модификации. Допускается установка в кессоне, в здании или непосредственное опускание в землю.
- Клапан. Устройство защищает от возможности обратного стекания воды или других перекачиваемых жидкостей.
- Электроприборы для контроля закачки. Представляют собой группу устройств, включая манометр для контроля уровня давления, реле автоматического включения, датчики сухого хода.
- Кессон. Конструкция выполняется в виде большого бака, который фиксируется на разводку или головок. Обеспечивается надежная защита электроники и труб. Предусмотрена защита от промерзания, попадания стоков или загрязнения грязи. Если местность холодная, кессон необходимо дополнительно утеплять.
- Резервуар, гидроаккумулятор. Применяется для накопления воды и защиты от возможного гидроудара. К последнему приводят резкие скачки давления в гидравлической системе. Установка осуществляется как внутри кессона, так и в частном доме.
- Фильтры. Обеспечивают защиту от попадания в воду грязи, песка и примесей. Внутри дома дополнительно применяется и фильтр тонкой очистки, чтобы можно было употреблять воду непосредственно из крана.
- Котел или бойлер. Применяется для отопления и снабжения горячей водой. Используются газовые и электрические котлы, твердотопливные устройства. Интересны комбинированные модели, которые позволяют менять тип топлива в зависимости от текущей ситуацией и сезонностью.
- Трубопровод. Применяются стальные, медные или полипропиленовые трубы. Наиболее востребованными являются металлопластиковые трубы, которые отличаются устойчивостью и длительным использованием, в том числе при сложных погодных условиях. Используются различные муфты и переходники для организации надежной эксплуатации по всей длине.
Таким образом, подводка воды из скважины требует приобретения множества комплектующих и труб нужного диаметра. Многое зависит от площади водоснабжения или отопления, протяженности трубопровода.