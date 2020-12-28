Освещение в детской: создаем комфорт и уют с помощью света

Виды и характеристики детских люстр

Если речь заходит об организации освещения в помещении, то сразу же люди вспоминают о люстрах. Их вешают посередине комнаты и устанавливают определенное количество нужных лампочек. Чтобы достичь максимального освещения в детской, необходимо обратить внимание на большие люстры для детской комнаты, которые оформляются в виде разных игрушек и животных.

Конечно же, такой вариант очень понравиться любому малышу и заинтересует его, поэтому надо быть предельно осторожными, чтобы исключить риск контакта ребенка с люстрой. Существует большой ассортимент данной продукции, что отличается между собой размерами, стилем выполнения, количеством светильников и функциональностью конструкции. Самыми распространенными являются подвесные люстры, которые используются с давних времен и делают помещение богаче.

Но для детской комнаты это неосновной критерий, здесь важно добиться максимальной безопасности и привлекательного внешнего вида люстры. Поэтому не желательно выбирать модели из стекла, хрусталя или металла. Лучше всего отдать предпочтение окрашенному дереву, пластику или картону. Прекрасным вариантом считаются потолочные люстры, которые плотно прикреплены к поверхности потолка. В таком случае уменьшается возможность определенного направления в освещении комнаты.

Как выбрать люстру для детской комнаты?

Выбирая детские люстры, Вам нужно учитывать особенности интерьера комнаты и увлечения ребенка. Необходимо добиться максимального уровня защиты, одновременно создать уютную и комфортную для проживания деток обстановку. Важным моментом является качество материалов, желательно отдавать предпочтение только натуральным, чтобы уберечь своего ребенка.

Современные дизайнеры предлагают большой выбор предметов освещения для детской комнаты, поэтому каждый ребенок сможет удовлетворить свои требования в этом вопросе. Важно запомнить, что лучше всего использовать не только люстры, но и различные светильники и ночники, которые будут очень удобными для деток.