После новогодних торжеств самое время устроить себе парочку разгрузочных дней. И самым лучшим вариантом разгрузки организма я считаю баланс между приемами пищи, тепловой обработкой и качеством еды в целом. Подразумевается умеренное употребление всех продуктов, а не какого-то одного: в основе такого облегченного меню лежат белки, овощи и много жидкости.

Так как после праздников мяса уже не особо-то и хочется, попробуйте ввести в меню морскую рыбу. Она содержит в себе много ценного белка, который чрезвычайно важен для хорошего самочувствия. Далее я предлагаю вам сварить легкий суп из пангасиуса с зеленью и горошком. Увидите, как это первое придаст вам энергии, здорово согреет и каким-то волшебным образом поднимет настроение каждого члена семьи.

Чем полезен пангасиус

Филе пангасиуса содержит витамины группы В, жирные кислоты Омега-3, железо, кальций и цинк. Такая рыба легко усваивается, укрепляет кости и защищает наш организм от преждевременного старения. Продукт очень полезен для зрения, состояния кожи, волос и ногтей. Поэтому отправляйтесь на кухню и приступайте к следующему блюду. Не пожалеете! Попробуйте также добавить немного красной рыбы.

Ингредиенты

Филе белой рыбы1 шт. Лук–шалот2 шт. Картофель3 шт. Морковь1 шт. Горошек70 г Петрушка по вкусу Сливочное масло40 г Лавровый лист2 шт. Черный перец (молотый)1 щеп. Соль по вкусу

Приготовление

Лук шалот и морковь нарежьте мелкими кубиками. В кастрюле с толстым дном объедините растительное масло со сливочным. Лук обжарьте до прозрачности, морковь — до мягкости. Далее влейте горячую воду и добавьте порезанный на равномерные небольшие кубики картофель. Варите всё до полуготовности картофеля. Затем добавьте филе рыбы и замороженный зеленый горошек. Варите всё вместе еще примерно 5–7 минут. Добавьте специи (майоран), соль, перец по вкусу. В конце бросьте петрушку. Доведите суп до кипения и выключите.

Дайте блюду настояться примерно 10–15 минут, и можно дегустировать. Поверьте, это то, что нужно нашему организму после всех этих празднований! Приятного аппетита и крепкого здоровья вам! Ранее мы писали, какие супы самые вредные для пожилых людей: мнение специалистов.