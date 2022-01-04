Отчет по ЕСВ для ФОП (ФЛП)

В Украине увеличивается число фирм и организаций, пользующихся бухгалтерским аутсорсингом. А если вас интересует аутсорсинг, переходите на сайт тут. Частично к этому подталкивает законодательство – ужесточаются требования и ответственность, даже небольшие ошибки обходятся дорого. Однако не все решаются передать бухгалтерский учет посторонней компании. Какие процессы можно поручить подрядчику? Как подобрать ответственного партнера? Про это читайте в нашей публикации.

Что такое аутсорсинг бухгалтерии

Данный термин активно применяется на рынке в последние десять лет. Аутсорсинг – серьезный вид оптимизации. От классических услуг внештатного бухгалтера он выделяется тем, что компания-подрядчик включается в бизнес-процессы заказчика. Практически идет речь о полноценном подразделении фирмы, которое считается индивидуальным юридическим лицом. Создавать данную группу нет надобности, ее можно просто нанять.

Плюсы больших компаний перед работающими дома бухгалтерами-«одиночками» понятны. Возможности частного лица, пускай даже профессионала с обширным опытом, нельзя сопоставлять с ресурсами целой организации. Другими словами речь идет не просто о сдаче отчетности раз в квартал, но и о соблюдении внутренних правил и параметров, ежедневном сопровождении работы предприятия, консультировании, выстраивании от имени компании отношений с сотрудниками налоговой администрации.

Большинство бизнесменов действительно воспринимают только одну причину перехода на услуги аутсорсинга бухобслуживания – экономию денег. Однако это не совсем правильно. Для мелкого бизнеса содержать мастеров профессионалов дорого, но неспециалисты в данной области обходятся намного дороже. По этому обратившись к компании по аутсорсингу бухгалтерского учета, можно серьёзно увеличить качество данной работы.

Основные причины, по которой ИП и ООО подбирают аутсорсинг, а не просто бухгалтера на «удаленке»: