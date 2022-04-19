Открываем бизнес по продаже яхт

Итак, для начала нужно найти надежного поставщика. Начинать бизнес по продаже яхт нужно минимум с 200 тысячами долларов на руках. Столько нужно на то, чтобы открыть собственный офис. Уделите этому процессу большое внимание, ведь от презентабельности вашего офиса будет зависеть то, насколько серьезно вас воспримут потенциальные клиенты. Интерьер офиса должен быть соответствующим тематике вашего бизнеса, или же просто стильным.

Не забудьте о регулярной рекламе своего товара. Чтобы легче было продвигать товар – посещайте специализированные выставки. Особенно важно заниматься этим летом, когда яхты покупают гораздо охотнее, чем осенью или зимой.

Подумайте о том, где вы будете демонстрировать своим клиентам ваш товар. Гараж или другое непрезентабельное помещение для этой цели не подойдет. Ваш демонстрационный салон должен выглядеть элитным. И конечно он должен быть достаточно просторным.

Активнее всего продажи яхт идут с октября по ноябрь. Заказывать яхту нужно именно в этот период. Так с учетом времени на ее изготовление, к следующему купальному сезону она уже будет готова и доставлена клиенту.

Как определить успешность бизнеса по продаже яхт? Если вам удалось продать около 10-12 моделей, то вы успешны. Если больше – перед вами открываются замечательные перспективы роста. В целом рентабельность бизнеса по продаже яхт достигает 25%-30%.

Стоимость яхты будет определяться ее комплектацией и ее производителем. Чтобы приобрести спортивно-прогулочный катер нужно отдать около 50 тысяч долларов. Моторная яхта обойдется минимум вдвое дороже.