Интересный вкус: рецепт намазки на хлеб с неожиданным ингредиентом

В этой намазке присутствуют соленые огурцы, которые и придают закуске пикантный вкус.

Если вы любите паштеты, риеты и все, что можно намазать на тосты, крекеры или ломтики хлеба, то эта намазка вам точно понравится. Особый вкуй ей придают соленые огурчики и морковь.

Эту овощную намазку можно подавать как закуску на бутербродах, а можно наполнить ею порционный корзиночки из теста.

Готовится эта закуска быстро, а в ее составе самые обычные и бюджетные продукты. Фокус расскажет, как ее приготовить.

Намазка с солеными огурцами

Ингредиенты:

соленые огурцы — 3 шт.;

одна луковица;

одна средняя морковка;

один зубчик чеснока;

майонез, соль, черный молотый перец, растительное масло.

Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками. Морковку помойте, очистите и натрите на крупной терке.

Обжарьте лук и морковку на растительном масле до мягкости. Соленые огурцы натрите на крупной терке и отожмите выделившийся сок. Добавьте огурцы на сковороду и обжаривайте с прочими овощами, пока не выпарится весь сок. Займет это минут десять.

После выключите огонь и дайте овощам немного остыть.

После выложите их в салатник и добавьте к ним майонез, чеснок, пропущенный через пресс, посолите и поперчите. Пробуйте, потому что огурцы уже соленые и пересолить очень легко.

Перемешайте и ваша намазка готова. Можете добавить к прочим ингредиентам еще сваренное вкрутую яйцо.

Подавайте намазку на поджаренных кусочках черного хлеба.

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