По этому рецепту минтай готовлю уже больше 20 лет. Вкуснее рыбы не пробовала

Рыбные продукты всегда стояли у большинства людей на втором месте. Все же рыбное филе не может заменить мясо. Однако, это не значит, что про рыбу нужно забыть и никогда не готовить. В рыбном мясе содержится много полезных веществ. Например, в 100 граммах минтая содержится дневная норма йода, еще больше кобальта и хрома. При этом данная рыба совершенно недорогая и ее можно купить на любом рыбном рынке и в магазине.

Проблема минтая в его сухости, из-за чего некоторые предпочитают не покупать его. Но, данную проблему вполне можно решить маринадами и луком. Потушим минтай так, чтобы он стал сочным и нежным.

Ингредиенты для тушеного минтая:

Минтай — 2 шт.;

Соль — ½ ч.л.;

Черный перец — щепотка;

Приправа для рыбы;

Мука — 4 ст. л.;

Растительное масло — 100 мл;

Лук репчатый — 1 шт.;

Морковь — шт.;

Вода — 400 мл;

Томатная паста — 2 ст. л.;

Сметана — 2 ст. л.;

Сахар — 1 ч. л.;

Лавровый лист.

Приготовление тушеного минтая:

Нарезаем небольшими кусочками очищенный и промытый минтай, солим его, перчим и посыпаем приправой для рыбы, смешиваем.

Оставляем минтай на 10 минут под крышкой.

Подготавливаем блюдо с мукой, а также разогреваем в сковороде растительное масло. Обваливаем минтай в муке, а затем обжариваем со всех сторон на растительном масле до золотистой корочки.

Нарезаем мелким кубиком лук, натираем на крупной терке морковь. Выкладываем лук и и морковь в сковороду с обновленным маслом.

Пока жарится лук и морковь, в 200 мл воды разводим томатную пасту. Вливаем к овощам в сковороду томатную смесь. В оставшихся 200 мл смешиваем сметану и тоже вливаем в сковороду.

В сковороду с соусом высыпаем сахар, кладем лавровый лист, доводим до бурления. Выкладываем в соус рыбу и на медленном огне под крышкой тушим 7 минут.

Затем переворачиваем рыбу и тушим аналогично 7 минут.

Не забываем кусочки полить соусом.

В итоге получается сочный минтай в томатно-сметанном соусе. Это блюдо можно подавать отдельно или с гарниром.