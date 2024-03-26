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По этому рецепту минтай готовлю уже больше 20 лет. Вкуснее рыбы не пробовала

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По этому рецепту минтай готовлю уже больше 20 лет. Вкуснее рыбы не пробовала

Рыбные продукты всегда стояли у большинства людей на втором месте. Все же рыбное филе не может заменить мясо. Однако, это не значит, что про рыбу нужно забыть и никогда не готовить. В рыбном мясе содержится много полезных веществ. Например, в 100 граммах минтая содержится дневная норма йода, еще больше кобальта и хрома. При этом данная рыба совершенно недорогая и ее можно купить на любом рыбном рынке и в магазине. 

Проблема минтая в его сухости, из-за чего некоторые предпочитают не покупать его. Но, данную проблему вполне можно решить маринадами и луком. Потушим минтай так, чтобы он стал сочным и нежным.

Ингредиенты для тушеного минтая:

  • Минтай — 2 шт.;
  • Соль — ½ ч.л.;
  • Черный перец — щепотка;
  • Приправа для рыбы;
  • Мука — 4 ст. л.;
  • Растительное масло — 100 мл;
  • Лук репчатый — 1 шт.;
  • Морковь — шт.;
  • Вода — 400 мл;
  • Томатная паста — 2 ст. л.;
  • Сметана — 2 ст. л.;
  • Сахар — 1 ч. л.;
  • Лавровый лист.

Приготовление тушеного минтая:

Нарезаем небольшими кусочками очищенный и промытый минтай, солим его, перчим и посыпаем приправой для рыбы, смешиваем.

Оставляем минтай на 10 минут под крышкой.

Подготавливаем блюдо с мукой, а также разогреваем в сковороде растительное масло. Обваливаем минтай в муке, а затем обжариваем со всех сторон на растительном масле до золотистой корочки.

По этому рецепту минтай готовлю уже больше 20 лет. Вкуснее рыбы не пробовала

Нарезаем мелким кубиком лук, натираем на крупной терке морковь. Выкладываем лук и и морковь в сковороду с обновленным маслом.

Пока жарится лук и морковь, в 200 мл воды разводим томатную пасту. Вливаем к овощам в сковороду томатную смесь. В оставшихся 200 мл смешиваем сметану и тоже вливаем в сковороду.

По этому рецепту минтай готовлю уже больше 20 лет. Вкуснее рыбы не пробовала

В сковороду с соусом высыпаем сахар, кладем лавровый лист, доводим до бурления. Выкладываем в соус рыбу и на медленном огне под крышкой тушим 7 минут.

По этому рецепту минтай готовлю уже больше 20 лет. Вкуснее рыбы не пробовала

Затем переворачиваем рыбу и тушим аналогично 7 минут.

По этому рецепту минтай готовлю уже больше 20 лет. Вкуснее рыбы не пробовала

Не забываем кусочки полить соусом.

По этому рецепту минтай готовлю уже больше 20 лет. Вкуснее рыбы не пробовала

В итоге получается сочный минтай в томатно-сметанном соусе. Это блюдо можно подавать отдельно или с гарниром.

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