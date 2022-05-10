Озеро Кара голь Крым

Если Вам посчастливилось оказаться в живописном и красочном Крыму, то без сомнения, стоит посетить Большой Крымский Каньон. Это изюминка крымского полуострова, вид на который захватывает дух. Весьма популярным местом каньона является озеро Кара голь или Ванна молодости, как его окрестили туристы. Второе имя озеро получило не зря. Вокруг него ходит много легенд, одной из которых является его целительное воздействие на организм человека. После купания в знаменитом озере, люди ощущают себя на несколько лет моложе, а самочувствие резко улучшается.



Путешествие по чарующим просторам Крыма обязательно должно включить в себя посещение озера Кара голь. Ванная молодости представляет собой углубление, которое находится в скалистом и отвесном дне реки Аузун-Узень. Удивительной особенностью озера являются его стабильные показатели глубины и температуры на протяжении всего года. Глубина озера всегда составляет 5-6 метров в не зависимости от сезона. А температура никогда не опускается ниже 8 градусов даже зимой и не поднимается выше 10 градусов по Цельсию даже в самый жаркий день. Именно такая низкая температура способствует омоложению организма человека. Озеру не зря приписывают магические свойства и целебные особенности.



Название озера имеет глубокие корни, которые уходят в древность, и переводится как Черное озеро. Это объясняется тем, что дно озера достаточно темных тонов и вечером вид воды становится насыщенно черным. Днем его воды играют изумрудными красками. Вода в озере очень чистая так как наполняется чистейшими родниками. Дорога, ведущая к Ванне молодости, очень живописна и красива. По краям асфальтированной трассы располагаются величественные и многовековые деревья, постоянно слышны мелодичные песни птиц. Озеро Кара голь постоянно привлекает туристов со всего мира, мужчины и женщины стремятся окунуться в целебный источник и ощутить на себе действие легенды.



Атмосфера в Большом Крымском Каньоне, особенно возле озера Кара голь, наполнена гармонией и успокоением. Усталость и физическая изнеможенность исчезает, на смену им приходит ощущение внутренней энергии. Вода внутри озера постоянно обновляется родниками и наполняет тело и дух здоровьем и гармонией.



Практически у берегов озера раскинулся чудесный ресторанчик, сделанный из дерева и очень гармонично вписывающийся в общий вид. Озеро Кара голь – это чудесное и восхитительное место, которое непременно стоит посетить!