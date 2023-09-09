Описание приготовления:
Булочки подойдут для любого случая. С чаем, кофе или молоком — очень вкусно! Можно разрезать булочки пополам и смазать сливочным маслом или любым джемом или вареньем. Идеальный вариант для сытного завтрака или перекуса в течение дня для всей семьи. С тестом работать легко и приятно. Из него можно испечь не только булочки, но и пирог или мягкое печенье. Берите на заметку!
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Мука / Сметана Блюдо: Выпечка / Булочки
Состав / Ингредиенты:
- Сметана 200 Грамм (+ для смазывания)
- Растительное масло 70 Миллилитров
- Мука 300 Грамм
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Сода 1/3 Чайных ложки
- Сахар 1 Ст. ложка (+ по вкусу для посыпки)
Количество порций 8
Калорийность
331 ккал
Калорийность
5 г
Белки
15 г
Жиры
42 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Булочки на сметане без дрожжей»
Подготовьте все ингредиенты.
Соедините сметану, масло и соль.
Перемешайте. Добавьте соду и частями введите муку.
Замесите мягкое и тягучее тесто.
Отрезая небольшие кусочки, сформируйте булочки.
Выложите на противень, застеленный пергаментом. Смажьте сметаной и посыпьте сахаром. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов около 30 минут.
Булочки на сметане без дрожжей готовы. Остудите их на решётке и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
Совет от повара:
Будьте готовы к тому, что муки может потребоваться больше или меньше, чем указано в рецепте. Ориентируйтесь не на количество муки, а на желаемую консистенцию теста.