Описание приготовления:

Булочки подойдут для любого случая. С чаем, кофе или молоком — очень вкусно! Можно разрезать булочки пополам и смазать сливочным маслом или любым джемом или вареньем. Идеальный вариант для сытного завтрака или перекуса в течение дня для всей семьи. С тестом работать легко и приятно. Из него можно испечь не только булочки, но и пирог или мягкое печенье. Берите на заметку!

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Мука / Сметана Блюдо: Выпечка / Булочки

Состав / Ингредиенты:

Сметана 200 Грамм (+ для смазывания)

Растительное масло 70 Миллилитров

Мука 300 Грамм

Соль 1/2 Чайных ложки

Сода 1/3 Чайных ложки

Сахар 1 Ст. ложка (+ по вкусу для посыпки)

Количество порций 8

Калорийность

331 ккал

Калорийность

5 г

Белки

15 г

Жиры

42 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Булочки на сметане без дрожжей»

Подготовьте все ингредиенты.

Соедините сметану, масло и соль.

Перемешайте. Добавьте соду и частями введите муку.

Замесите мягкое и тягучее тесто.

Отрезая небольшие кусочки, сформируйте булочки.

Выложите на противень, застеленный пергаментом. Смажьте сметаной и посыпьте сахаром. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов около 30 минут.

Булочки на сметане без дрожжей готовы. Остудите их на решётке и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Совет от повара:

Будьте готовы к тому, что муки может потребоваться больше или меньше, чем указано в рецепте. Ориентируйтесь не на количество муки, а на желаемую консистенцию теста.