Описание приготовления:

Если вам и вашим родным надоел привычный завтрак, то удивите их таким изысканным ресторанным блюдом! Готовится омлет рулетом очень быстро и вы с легкостью можете научить этому рецепту даже своих детей!

Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Яйца Блюдо: Горячие блюда / Омлет

Состав / Ингредиенты:

Яйцо 3 Штуки

Молоко 50 Миллилитров

Приправа 1/4 Чайных ложки

Масло растительное 30 Миллилитров

Количество порций 1

Калорийность

228 ккал

Калорийность

9 г

Белки

20 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Омлет рулетом на сковороде»

Подготовьте указанные ингредиенты. Молоко можно использовать любой жирности. Главное — не добавляйте его слишком много, иначе омлет невозможно будет свернуть рулетом.

Вбейте куриные яйца в глубокую емкость и всыпьте приправу. Влейте молоко и взбейте примерно 2-3 минуты.

Необязательно взбивать до пышной пены, важно тщательно перемешать белки и желтки.

Далее прогрейте широкую сковороду на плите и смажьте ее растительным маслом. Можно использовать как круглую, так и прямоугольную емкость, но не сковороду-гриль. Влейте на нее треть яичной массы и прокрутите в руках, чтобы омлет стал округлым.

Обжарьте 1-2 минуты и аккуратно сверните рулетиком с помощью деревянной или силиконовой лопатки.

Затем влейте вторую часть взбитой яичной массы и снова обжарьте 1-2 минуты. Опять скрутите рулетиком.

В третий раз влейте яичную массу, обжарьте и сверните в виде рулета. Выключите нагрев, ваше блюдо полностью готово!

Выложите омлет в виде рулета на тарелку и нарежьте на порционные кусочки. Подайте к столу с колбасой, соусами и т.д.