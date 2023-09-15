Описание приготовления:
Если вам и вашим родным надоел привычный завтрак, то удивите их таким изысканным ресторанным блюдом! Готовится омлет рулетом очень быстро и вы с легкостью можете научить этому рецепту даже своих детей!
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Яйца Блюдо: Горячие блюда / Омлет
Состав / Ингредиенты:
- Яйцо 3 Штуки
- Молоко 50 Миллилитров
- Приправа 1/4 Чайных ложки
- Масло растительное 30 Миллилитров
Количество порций 1
Калорийность
228 ккал
Калорийность
9 г
Белки
20 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Омлет рулетом на сковороде»
Подготовьте указанные ингредиенты. Молоко можно использовать любой жирности. Главное — не добавляйте его слишком много, иначе омлет невозможно будет свернуть рулетом.
Вбейте куриные яйца в глубокую емкость и всыпьте приправу. Влейте молоко и взбейте примерно 2-3 минуты.
Необязательно взбивать до пышной пены, важно тщательно перемешать белки и желтки.
Далее прогрейте широкую сковороду на плите и смажьте ее растительным маслом. Можно использовать как круглую, так и прямоугольную емкость, но не сковороду-гриль. Влейте на нее треть яичной массы и прокрутите в руках, чтобы омлет стал округлым.
Обжарьте 1-2 минуты и аккуратно сверните рулетиком с помощью деревянной или силиконовой лопатки.
Затем влейте вторую часть взбитой яичной массы и снова обжарьте 1-2 минуты. Опять скрутите рулетиком.
В третий раз влейте яичную массу, обжарьте и сверните в виде рулета. Выключите нагрев, ваше блюдо полностью готово!
Выложите омлет в виде рулета на тарелку и нарежьте на порционные кусочки. Подайте к столу с колбасой, соусами и т.д.