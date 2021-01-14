Озонаторы воды и системы озонирования

Станции для очищения воды

Городским жителям хорошо знакома такая проблема, как загрязнение воды. Загрязнение окружающей среды негативно сказывается на состоянии даже подземных источников, поэтому в каждом городе должно быть хотя бы несколько станций очистки. Станция – это комплекс из емкостей и фильтров разного назначения, и для эффективной очистки необходимо использовать разные типы станций, чтобы избавляться от различных по характеру примесей.

Какие бывают очистные станции

Станции водоочистки подбираются после проб воды и выявления характера загрязнителей. Они делятся на несколько типов по виду фильтрации. Механические станции используются на всех водоочистных предприятиях. С их помощью удаляются песок, глина, земля, камни, ржавчина и другие видимые невооруженным глазом примеси. Они задерживаются на фильтре и затем смываются в дренаж. Такие станции устанавливают не только в местах, где механических примесей немного, они нужны также и для защиты от засорения и поломок остальных станций.

В грунтовых водах часто есть двухвалентное железо, и для его удаления разработана специальная станция обезжелезивания. Для этого используют озонатор воды, безреагентную и химическую технологии. В результате обработки удаляется до 95 процентов железа из воды. Для смягчения воды используются станции, работающие на ионообменных смолах. Они замещают жесткие соли магния и кальция на безвредные натриевые соли. Таким образом можно уменьшить жесткость воды на 90-95 процентов и снизить образовании накипи на нагревательных приборах. Станции очистки угольные хорошо задерживают хлор и хлорогранику, убирают органические вещества и растворенные газы из воды.

А для обеззараживания воды на современных очистных предприятиях используется ультрафиолет, который не портит качество воды в отличие от хлора. Под ультрафиолетом намного эффективнее уничтожаются вирусы и бактерии. Все эти станции удаляют из воды практически все примеси, но она все равно остается технической. Чтобы сделать воду питьевой, необходимы станции обратного осмоса, очищающие ее на молекулярном уровне. Такую воду уже можно пить не кипяченой и готовить на ней еду.