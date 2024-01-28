Рецепт: Сдобные булочки «Ракушки» с орехами — вкусно и красиво

Ингредиенты:

молоко — 350 мл;

сахар — 200 гр;

дрожжи — 2 ч.л.;

соль — 0,5 ч.л.;

яйца куриные — 2 шт;

масло сливочное — 50 гр;

масло растительное — 2 ст.л.;

мука — 600-650 гр;

орехи грецкие — 100 гр

Способ приготовления: Всем доброго времени суток! Сегодня я поделюсь рецептом сдобных булочек с орехами, которые напоминают чем-то ракушки. Это очень вкусные, ароматные, мягкие булочки, которые всегда украсят любое чаепитие и которым будет рад каждый. Поэтому, предлагаю приготовить их и самим убедиться в этом. Главный момент, который я люблю соблюдать в приготовлении практически любой выпечки — делать мягкое тесто. А если это булочки и сдобные сладкие рулеты — то можно и сделать липким, особенно если это пустые булочки без наполнения, там и формировать нужно не принципиально послушное тесто.

Начнем с ингредиентов. Я подели их на подпункты:

1) Ингредиенты теста. Я взяла 1 стакан молока, объемом 350 мл. Сахар в само тесто положила 100 гр плюс еще 1 столовая ложка с горкой. Итого около 125 гр. Также нужны дрожжи — 2 чайные ложки, соль — 0,5 чайной ложки, 1 куриное яйцо, 50 гр сливочного масла и 2 столовые ложки растительного масла. Можно вместо сливочного взять маргарин, но сливочное полезнее, поэтому мы перешли на него. А раньше все делали на маргарине. Муки у меня ушло около 600-650 гр, обычно уходит не менее 3,5 стакана объмом 250 мл.

2) Ингредиенты начинки. У меня это измельченные грецкие орехи с сахаром. Но можно использовать и другую любимую начинку. Единственное, я не люблю в такие булочки ставить жидковатую начинку, которая может вытечь, например джем или сгущенка.

3) Пункт «а также». Понадобится помимо выше перечисленного еще 1 куриное яйцо для смазывания булочек перед выпеканием.

Теперь, давайте, начнем готовить.

Согреем 350 мл молока, добавим вначале только 1 столовую ложку сахара и 2 чайные ложки дрожжей. Хорошо перемешаем и оставим на 10-15 минут.

Через 10-15 минут образуется характерная «шапочка». Это говорит о том, что дрожжи у нас хорошие и тесто они поднимут. Добавляем в нашу чашку 0,5 чайной ложки соли, 100 гр сахара, 1 яйцо и все хорошо перемешиваем.

Теперь добавляем растопленное сливочное масло и растительное масло. Сливочное масло бывает не растапливают, а добавляют мягкое комнатной температуры при замесе теста. Я же привыкла растапливать.

Теперь начинаем добавлять муку. Начинаем с минимального количества. Можно даже добавлять по 1 стакану. Добавить стакан, перемешать (тесто будет явно жидким), потом еще один стакан и снова перемешать, посмотреть на состояние теста и так далее, под конец конечно уже не стакан добавлять, а пол стакана или еще меньше. И так у меня ушло около 4 стаканов муки. Муку добавляем аккуратно, булочки хорошо получаются из очень мягкого теста. Замешиваем тесто около 5-7 минут. Для удобства можно одеть перчатку или просто смазать руку растительным маслом.

Накрываем нашу чашку крышкой, ставим в теплое место на 1-2 часа. За это время у меня тесто поднялось хорошо.

Теперь делим его на 10 частей. Каждый кусочек округляем и потом накрываем легким полотенцем или просто пакетом.

Теперь начинаем лепить. Берем шарик теста, раскатываем его в овал. И делаем надрезы, как показано на фото.

Ставим туда, где нет надрезов, любимую начинку. У меня это измельченные орехи с сахаром. Ставила по 1,5 ч.л., больше не помещается.

Теперь аккуратно закрываем начинку. Залепляем край.

Теперь часть с надрезами один раз перекручиваем накрест и накрываем еще раз начинку. Под конец края прищипываем.

В итоге получается такая вот булочка.

Ставим все слепленные булочки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Не забываем их прикрывать легким полотенцем, чтобы не обветрились. И когда все булочки будут слеплены, смазываем их яйцом. Я обычно выливаю немного белка, и уже оставшийся белок перемешиваю с желтком. Так выпечка будет ярче. Можно смазать желтком с 1 ст.л. молока, кто как привык. Затем отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. Я же пекла 30 минут при 220 градусах, но такие показатели не подойдут для большинства духовок.

Вот и спеклись наши булочки. Можно уже и чай заварить, или кофе, или какао или что-то еще. И начать пробовать. Это очень вкусно! Всем очень понравилось! Думаю, и вам они придутся по душе. Обязательно попробуйте приготовить для своих близких! Всем спасибо за внимание и до новых кулинарных рецептов!

Время приготовления: 2 ч. 10 мин.