Пакеты и мешки для мусора в Биробиджане

Мусорные мешки прочно вошли в бытовую и производственную сферу жизнедеятельности человека. Они помогают собирать и утилизировать отходы, сохраняя при этом чистоту в доме, на производстве, на прилегающей территории. Торговая сфера предлагает потребителю приличный ассортимент этого товара. Чтобы определиться с выбором, нужно знать некоторые особенности мешков для мусора.

Критерии выбора по материалу

Мусорные пакеты чаще всего изготавливают из трех видов полиэтилена: низкого давления, высокого давления и среднего давления. Коротко материал называют ПНД, ПВД, ПСД соответственно.

Отличительная черта ПНД-мешков — характерное шуршание. Материал не имеет высоких прочностных свойств, отлично подходит для домашних нужд, где вес каждодневных отходов небольшой, и необходимости в очень прочных пакетах нет.

ПВД-сырье обладает хорошей эластичностью, и из него получаются достаточно прочные изделия. Такие мешки для мусора не шуршат и имеют характерный глянцевый блеск. Высокая плотность материала позволяет использовать такую тару для сбора и переноски негабаритного тяжелого мусора на стройках, предприятиях, в коммунальном хозяйстве.

ПСД-пакеты объединили самые выгодные качества ПНД и ПВД, и их используют для утилизации любых отходов. Этот полимер прочный, стойкий на излом, он немного растягивается и выдерживает хороший вес.

Есть еще биоразлагаемые пакеты. Их создали для того, чтобы защитить природу от загрязнения. Такие мешки делают из специальных полимеров, которые при взаимодействии с почвой ведут себя, как опавшая листва: под воздействием микроорганизмов они распадаются на обычную воду и углекислый газ. За 180 дней в органическом компосте процесс разрушения пакета завершается.

Какого объема выпускают мешки?

30 л, 60 л, 90 л. Подходят для офисного или домашнего мусора. Их используют там, где отходы легкие и малогабаритные.

120 л, 180 л, 200 л. Уместны на предприятиях, в клининговых фирмах, ресторанах, при проведении массовых мероприятий.

200 л, 240 л, 300 л. Востребованы при утилизации крупногабаритного мусора. Чаще всего их используют в строительной сфере.

При выборе мешка для домашнего мусора надо также ориентироваться на высоту ведра: пакет должен быть выше него на 10–15 см. Чтобы удобнее было нести наполненный мешок, можно выбрать изделие с завязками или ушками. Компания Полимерснаб предлагает жителям Нижнего Новгорода и области большой ассортимент мусорных мешков. Здесь вы можете выбрать пакеты любых объемов, изготовленные из разных материалов. Эта продукция поможет вам соблюдать в доме, офисе и на предприятии чистоту и санитарные нормы.