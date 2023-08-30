Так вы точно ее еще не ели: салат из сырой цветной капусты

В сезон цветной капусты мы подготовили интересный и необычный, на первый взгляд, рецепт салата. Если вы еще не ели такой, настаиваем попробовать.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Из цветной капусты можно приготовить множество блюд. Обычно ее жарят или отваривают, запекают или маринуют. Но сегодня мы предлагаем попробовать ее в салате без термической обработки – сырой.

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Именно так, цветную капусту можно есть сырой, и она в таком виде очень вкусна. В блюде ее дополнят отварные яйца, свежие огурцы и несколько ингредиентов.

Такой салат будет как к завтраку с хлебом или тостами, так и к мясному или рыбному блюду.

Рецепт салата с сырой цветной капустой

Время: 15 минут

Ингредиенты:

– цветная капуста;

– куриные яйца;

– свежие огурцы;

— зеленый лук;

– соль;

– черный молотый перец;

– майонез.

Приготовление:

Отвариваем куриные яйца в подсоленной кипящей воде 6 – 8 минут. Даем им немного остыть и очищаем от скорлупы.

Моем овощи, если нужно – снимаем шкурку.

Просто нарезаем все кубиком, заправляем майонезом, специями и перемешиваем.

Приятного аппетита!

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