ГлавнаяРецептыВы этого не ожидали: суперфиналистка «МастерШеф» сказала, куда запихнуть грибы, чтоб было вкусно Вы этого не ожидали: суперфиналистка «МастерШеф» сказала, куда запихнуть грибы, чтоб было вкусно На чтение: 2 минуты Грибы часто используются для фаршировки. В частности, их можно положить в начинку для перцев или различных рулетов. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Суперфиналистка «МастерШеф» Ольга Рябенко предлагает нафаршировать грибами кальмаров. Не сомневайтесь, ведь это будет очень вкусно. Стоит попробовать Вкусный перекус за считанные минуты: топ-4 рецепта с намазками из морепродуктов Кальмары с грибами Время: 30 минут Порций: 3 Ингредиенты: – 3 кальмара; – 300 граммов шампиньонов; – 1 луковица; – 150 граммов моцареллы или твердого сыра; – петрушка, соль, перец, оливковое масло по вкусу. Соус: – 15 граммов петрушки; – 15 граммов укропа; – 15 граммов базилика; – сок половины лимона или лайма; – соль, чеснок по вкусу; – 1 зубчик чеснока; – 75 миллилитров оливкового масла. Не знаєте, що приготувати? Заморожені креветки, мідії, крабові палички – обирайте найсмачніше від ТМ «Водний Світ» – лідера на українському ринку морепродуктів. Насолоджуйтесь кулінарними експериментами, а бренд подбає про якість та бездоганний смак! Приготовление: Кальмары промойте, почистите и отварите в кипящей воде в течение 2 минуты. Грибы и лук мелко нарежьте и обжарьте до тех пор, пока не выйдет вся влага. Посолите, поперчите и дайте остыть. Натертый сыр и порезанную петрушку добавьте к грибам с луком и хорошо все смешайте. Начините кальмары и обжарьте на хорошо разогретой сковороде по 1,5 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Для соуса все ингредиенты перебейте в блендере и доведите до вкуса. Любите рыбу и морепродукты? Узнайте, как выбрать свежую сельдь и к чему она лучше всего подходит. Поделитесь с друзьями