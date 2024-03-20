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Вы этого не ожидали: суперфиналистка «МастерШеф» сказала, куда запихнуть грибы, чтоб было вкусно

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Вы этого не ожидали: суперфиналистка «МастерШеф» сказала, куда запихнуть грибы, чтоб было вкусно

Грибы часто используются для фаршировки. В частности, их можно положить в начинку для перцев или различных рулетов.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Суперфиналистка «МастерШеф» Ольга Рябенко предлагает нафаршировать грибами кальмаров. Не сомневайтесь, ведь это будет очень вкусно.

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Кальмары с грибами

  • Время: 30 минут
  • Порций: 3

Ингредиенты:
– 3 кальмара;
– 300 граммов шампиньонов;
– 1 луковица;
– 150 граммов моцареллы или твердого сыра;
– петрушка, соль, перец, оливковое масло по вкусу.

Соус:
– 15 граммов петрушки;
– 15 граммов укропа;
– 15 граммов базилика;
– сок половины лимона или лайма;
– соль, чеснок по вкусу;
– 1 зубчик чеснока;
– 75 миллилитров оливкового масла.

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Приготовление:

  1. Кальмары промойте, почистите и отварите в кипящей воде в течение 2 минуты.
  2. Грибы и лук мелко нарежьте и обжарьте до тех пор, пока не выйдет вся влага. Посолите, поперчите и дайте остыть.
  3. Натертый сыр и порезанную петрушку добавьте к грибам с луком и хорошо все смешайте.
  4. Начините кальмары и обжарьте на хорошо разогретой сковороде по 1,5 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
  5. Для соуса все ингредиенты перебейте в блендере и доведите до вкуса.

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