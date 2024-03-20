Вы этого не ожидали: суперфиналистка «МастерШеф» сказала, куда запихнуть грибы, чтоб было вкусно

Грибы часто используются для фаршировки. В частности, их можно положить в начинку для перцев или различных рулетов.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Суперфиналистка «МастерШеф» Ольга Рябенко предлагает нафаршировать грибами кальмаров. Не сомневайтесь, ведь это будет очень вкусно.

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Кальмары с грибами

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 3

Ингредиенты:

– 3 кальмара;

– 300 граммов шампиньонов;

– 1 луковица;

– 150 граммов моцареллы или твердого сыра;

– петрушка, соль, перец, оливковое масло по вкусу.

Соус:

– 15 граммов петрушки;

– 15 граммов укропа;

– 15 граммов базилика;

– сок половины лимона или лайма;

– соль, чеснок по вкусу;

– 1 зубчик чеснока;

– 75 миллилитров оливкового масла.

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Приготовление:

Кальмары промойте, почистите и отварите в кипящей воде в течение 2 минуты. Грибы и лук мелко нарежьте и обжарьте до тех пор, пока не выйдет вся влага. Посолите, поперчите и дайте остыть. Натертый сыр и порезанную петрушку добавьте к грибам с луком и хорошо все смешайте. Начините кальмары и обжарьте на хорошо разогретой сковороде по 1,5 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Для соуса все ингредиенты перебейте в блендере и доведите до вкуса.

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