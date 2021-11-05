Пищевая упаковка

Требования к качеству продуктов питания, их сохранности соблюдаются как на стадии их изготовления, так и на этапе их доставки до потребителя и реализации. На всех видах пищевой упаковки предусматривается место под маркировку датой упаковки и срока окончания годности продукта. Кроме того, на ней дается текстовое пояснение где хранить и от чего оберегать данный товар при хранении. Печать картонных коробок на заказ вы можете заказать у типографии Best City в Харькове.

Для большинства сухих и твердых пищевых продуктов используется упаковка из гофрокартона различной толщины. Мы выпускаем его толщиной 3,0, 1,5 и 0,8 миллиметра. Это самый ходовой материал для изготовления упаковки для макаронных изделий, печенья, круп, пиццы.

Мы выпускаем пищевую упаковку для кондитерских изделий, которые отличаются от сухих продуктов наличием жировых ингредиентов, пропитывающих внутреннюю сторону. Для влажных и пропитанных медом изделий предусматривается ламинированный гофрокартон и впитывающие подкладки. Для тортов выпускаются просторные коробки с пластиковыми окошками, позволяющими видеть качество продукта.

Компания ООО «Best City» производит большой ассортимент упаковок для молока, выпечки, полуфабрикатов. Он безопасна в санитарном отношении, демократична по цене, удобна для расфасовки и транспортировки. Для заказа упаковки для любых пищевых продуктов обращайтесь в типографию Best City в Харькове.

Изготовление упаковки для пищевых продуктов

Гофрокартон и микрогофрокартон экологичен, при контакте с едой не выделяет токсичных ингредиентов, не имеет запаха. Упаковка из него получается эстетичной, приятной для тактильных ощущений. Поэтому она столь популярна в системе фаст – фуда в качестве одноразовой посуды. Коробки из гофрокартона защищают продукты от влаги, в них можно хранить как сухие пищевые смеси, так и напитки. Упаковка легка по сравнению со стеклянной, удобна для перевозки и хранения. Компания ООО «Best City» изготавливает большой ассортимент гофрокартонной пищевой упаковки разной формы и размеров. Производителям нравится картонная упаковка своей невысокой ценой, хорошим качеством, удобством транспортировки в сложенном виде до места применения. Гофрокартон превращается в привлекательную упаковку после печатной доработки. Для этого мы применяем флексопечать и офсетную печать. Производительность печатного оборудования довольно высока, а многоцветное изображение увеличивает потребительский спрос.