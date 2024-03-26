Портал про города-курорты | Perekop

Молочные коржики из детства

На чтение: 6 минут
Молочные коржики из детства

Молочные коржики — это любимое детьми лакомство. Их всегда можно найти в школьных столовых, поэтому так важно, чтобы приготовлены они были по ГОСТУ и из качественных продуктов. Мы подобрали 7 отличных рецептов, которые можно повторить в домашних условиях.

Молочные коржики – классический рецепт из детства по ГОСТу

Молочные коржики всегда пользовались особой популярностью среди детворы. Стоит такое лакомства копейки, а зная требования ГОСТа приготовить коржики в домашних условиях не составит труда.

Молочные коржики из детства

Ингредиенты –+12 порц.

  • Масло сливочное 95 гр.
  • Сахар-песок 200 гр.
  • Яйцо куриное 3 шт.
  • Молоко коровье 75 мл.
  • Разрыхлитель 4 гр.
  • Соль 1 щепотка
  • Ванилин 1 щепотка
  • Мука пшеничная 500 гр.

Шаги 50 мин.

  1. Молочные коржики из детства

    Как приготовить молочные коржики из детства по ГОСТУ в домашних условиях? Масло взбейте с сахаром до образования кремообразной массы. 2 яйца взбейте в отдельной миске, смешайте с молоком, а третье яйцо оставьте для смазывания коржиков.

  2. Молочные коржики из детства

    В молочно-яичную массу добавьте взбитое с сахаром масло. Затем всыпьте разрыхлитель, соль и ванилин. Далее всыпьте просеянную муку и замесите тесто.

  3. Молочные коржики из детства

    Тесто раскатайте в пласт толщиной 1 сантиметр. Из теста вырежьте круглые заготовки с помощью специальных форм.

  4. Молочные коржики из детства

    Противень застелите пергаментом, выложите на него заготовки из теста, смажьте их взбитым яйцом. Выпекайте коржики при 180 градусах 25-30 минут.

  5. Молочные коржики из детства

    Выпечку немного остудите, по желанию посыпьте сахарной пудрой и подавайте к чаю.

Приятного аппетита!

Очень вкусные молочные коржики на маргарине как в детстве

Вкусные, нежные и рассыпчатый коржики. Их вкус точно напомнит вам лакомство, знакомое с детства. Из указанного количества ингредиентов получится около 20 коржиков.

Время готовки: 55 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 20.

Ингредиенты:

  • Сахар – 200 гр.
  • Сахар ванильный – 2 ч.л.
  • Маргарин – 150 гр.
  • Молоко – 200 мл.
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Разрыхлитель – 2 ч.л.
  • Мука пшеничная – 600-700 гр.

Процесс приготовления:

1. Маргарин разотрите с обычным и ванильным сахаром с помощью миксера.

Молочные коржики из детства

2. Затем в полученную массу добавьте яйца, продолжайте взбивать.

Молочные коржики из детства

3. Влейте молоко, перемешайте до однородности.

Молочные коржики из детства

4. Смешайте пшеничную муку с разрыхлителем, просейте эту массу и частями всыпьте в миску. Замесите мягкое и пластичное тесто.

Молочные коржики из детства

5. Тесто раскатайте до толщины 5-7 миллиметров. С помощью формы вырежьте коржики.

Молочные коржики из детства

6. Противень застелите пергаментом, выложите на него заготовки. Выпекайте коржики в духовке при 180 градусах 30-35 минут.

Молочные коржики из детства

7. Горячие коржики при желании можно посыпать сахарной пудрой.

Молочные коржики из детства

Приятного аппетита!

Как приготовить нежные молочные коржики на сметане?

Приготовление замечательных коржиков на сметане не займет много вашего времени. Получаются они пышными и нежными, очень вкусно есть их с молоком или какао.

Время готовки: 65 мин.

Время приготовления: 40 мин.

Порций: 16.

Ингредиенты:

Сметана – 130 мл.

Кефир – 130 мл.

Масло сливочное – 50 гр.

Майонез – 1 ст.л.

Сахар – 0,5 ст.

Сода пищевая – 1 ч.л.

Мука – 0,5 кг

Для помадки:

Сметана – 1/3 ст.

Сахар – 2/3 ст.

Процесс приготовления:

1. Сначала приготовьте помадку. Миксером взбейте сметану и сахар, оставьте смесь в холодильнике на 20-30 минут.

Молочные коржики из детства

2. В миску просейте 300 грамм муки, добавьте к ней размягченное сливочное масло. Вилкой перемешайте муку с маслом.

Молочные коржики из детства

3. Затем добавьте сахар, соду, майонез, сметану и кефир, перемешайте.

Молочные коржики из детства

4. Досыпая частями оставшуюся муку замесите эластичное тесто.

Молочные коржики из детства

5. Тесто раскатайте в пласт толщиной 1 сантиметр. С помощью круглой формы вырежьте заготовки коржиков.

Молочные коржики из детства

6. Противень застелите пергаментом или смажьте его небольшим количеством растительного масла. Выложите на противень заготовки.

Молочные коржики из детства

7. Коржики запекайте в духовке при 180 градусах 30-35 минут. Еще горячие коржики смажьте сметанной помадкой. Когда выпечка остынет, можно подавать ее на полдник с какао.

Молочные коржики из детства

Приятного аппетита!

Мягкие молочные коржики на кефире в домашних условиях

Быстрый, простой и экономный рецепт вкусной выпечки к чаю. Молочные коржики любят дети и взрослые. А если вы приготовили большое количество коржиков, то не переживайте, они сохраняют свою мягкость и на следующий день.

Время готовки: 80 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 16-20.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 520 гр.

Яйца куриные – 2 шт.

Масло сливочное – 90 гр.

Сахар – 0,5 ст.

Сода пищевая – 0,5 ч.л.

Кефир – 250 мл.

Соль – 1 щепотка.

Арахис – 50 гр.

Процесс приготовления:

1. В миске смешайте размягченное сливочное масло, сахар и яйца.

Молочные коржики из детства

2. Затем влейте кефир и добавьте соду, перемешайте до однородного состояния.

Молочные коржики из детства

3. Небольшими порциями всыпайте просеянную муку и замешивайте тесто.

Молочные коржики из детства

4. Тесто соберите в комок и дайте ему отдохнуть полчаса.

Молочные коржики из детства

5. Тесто раскатайте до толщины 6-7 миллиметров. Вырежьте коржики круглой формы с помощью подходящей кондитерской формы.

Молочные коржики из детства

6. Противень застелите пергаментом, выложите на него тесто. На каждый коржик положите по небольшой жменьке арахиса. Запекайте коржики при 180 градусах 35 минут.

Молочные коржики из детства

7. Коржики получаются очень ароматными и рассыпчатыми.

Молочные коржики из детства

Приятного аппетита!

Пошаговый рецепт приготовления молочных коржиков на растительном масле

Рецепт, проверенный годами. Молочные коржики с посыпкой из колотого арахиса знакомы всем не понаслышке. Если вы хоть раз пробовали эту выпечку, то вам точно захочется испечь ее самостоятельно и угостить своих близких.

Время готовки: 45 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 8-10.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 250 гр.

Сахар – 80 гр.

Молоко – 50 мл.

Масло подсолнечное – 40 мл.

Яйцо куриное – 1 шт.

Эссенция ванильная – по вкусу.

Сода – 1 щепотка.

Уксус – для гашения соды.

Арахис – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. В кастрюлю всыпьте сахар и влейте молоко. Доведите смесь до кипения и снимите с огня.

Молочные коржики из детства

2. В миске взбейте яйцо и подсолнечное масло. Столовую ложку этой смеси оставьте для смазывания коржиков.

Молочные коржики из детства

3. Соедините яичную массу с молочной.

Молочные коржики из детства

4. Затем добавьте соду, гашенную уксусом и частями всыпьте просеянную муку. Замесите однородное тесто.

Молочные коржики из детства

5. Тесто раскатайте в пласт толщиной 4-5 миллиметров, вырежьте круглые коржики.

Молочные коржики из детства

6. Противень застелите пекарской бумагой, выложите заготовки, смажьте их яично-масляной смесью и посыпьте измельченным арахисом.

Молочные коржики из детства

7. Запекайте коржики в духовке при 180 градусах 30-35 минут. Перед подачей немного остудите выпечку.

Молочные коржики из детства

Приятного аппетита!

Песочные молочные коржики с орехами как в детстве

Хрустящие коржики с посыпкой из орехов – это один из самых вкусных видов выпечки, который можно приготовить на скорую руку. Такая ароматная выпечка очень хороша с кофе и горячим шоколадом.

Время готовки: 45 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 12.

Ингредиенты:

Масло сливочное – 200 гр.

Сахар – 150 гр.

Сахар ванильный – 2 ч.л.

Яйца куриные – 3 шт.

Арахис – 100 гр.

Соль – ¼ ч.л.

Разрыхлитель для теста – 1 ч.л.

Мука пшеничная – 450-500 гр.

Процесс приготовления:

1. Сливочное масло разотрите с обычным и ванильным сахаром. Затем добавьте яйца и еще раз хорошо перемешайте.

Молочные коржики из детства

2. Муку смешайте с разрыхлителем для теста и просейте. Частями введите в миску сыпучие компоненты и замесите однородное тесто.

Молочные коржики из детства

3. Затем тесто раскатайте в пласт толщиной 5-8 миллиметров. С помощью формы вырежьте коржики, в каждом сделайте отверстие диаметром 2 сантиметра.

Молочные коржики из детства

4. Яйцо взбейте в отдельной миске, орехи порубите ножом. Смажьте коржики взбитым яйцом и обмакните в орехи.

Молочные коржики из детства

5. Заготовки выложите на противень, застеленный пергаментом. Запекайте коржики в духовке 25-30 минут при 180 градусах.

Молочные коржики из детства

6. Выпечку немного остудите перед тем, как угощать гостей.

Молочные коржики из детства

Приятного аппетита!

Сочные и нежные молочные коржики с творогом

Молочные коржики могут быть очень разнообразными: с посыпкой, помадкой, любой формы. Неизменным всегда остается молочный вкус и нежная рассыпчатая структура.

Время готовки: 110 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 16.

Ингредиенты:

Творог – 380 гр.

Сахар – 150 гр.

Яйца куриные – 2 шт.

Маргарин – 100 гр.

Сыворотка – 90 мл.

Мука – 375 гр.

Сода – 2/3 ч.л.

Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

1. Миксером взбейте творог, размягченный маргарин, сахар и яйца до однородной массы. Затем влейте сыворотку и перемешайте.

Молочные коржики из детства

2. В миску просейте муку вместе с содой. Вымесите тесто до однородного состояния. Тесто должно получится мягким и не липким. Уберите тесто на 1 час в холодильник.

Молочные коржики из детства

3. Затем раскатайте тесто в пласт толщиной 1 сантиметр и вырежьте из него круглые коржики.

Молочные коржики из детства

4. Противень смажьте растительным маслом, выложите на него заготовки. Запекайте коржики в духовке при 180 градусах 25 минут.

Молочные коржики из детства

5. Готовые коржики снимите с противня и дайте им немного остыть. Есть их можно даже теплыми.

Молочные коржики из детства

Приятного аппетита!

Что будем искать? Например,Человек