Молочные коржики — это любимое детьми лакомство. Их всегда можно найти в школьных столовых, поэтому так важно, чтобы приготовлены они были по ГОСТУ и из качественных продуктов. Мы подобрали 7 отличных рецептов, которые можно повторить в домашних условиях.

Молочные коржики – классический рецепт из детства по ГОСТу

Молочные коржики всегда пользовались особой популярностью среди детворы. Стоит такое лакомства копейки, а зная требования ГОСТа приготовить коржики в домашних условиях не составит труда.

Ингредиенты –+12 порц.

Масло сливочное 95 гр.

Сахар-песок 200 гр.

Яйцо куриное 3 шт.

Молоко коровье 75 мл.

Разрыхлитель 4 гр.

Соль 1 щепотка

Ванилин 1 щепотка

Мука пшеничная 500 гр.

Шаги 50 мин.

Как приготовить молочные коржики из детства по ГОСТУ в домашних условиях? Масло взбейте с сахаром до образования кремообразной массы. 2 яйца взбейте в отдельной миске, смешайте с молоком, а третье яйцо оставьте для смазывания коржиков. В молочно-яичную массу добавьте взбитое с сахаром масло. Затем всыпьте разрыхлитель, соль и ванилин. Далее всыпьте просеянную муку и замесите тесто. Тесто раскатайте в пласт толщиной 1 сантиметр. Из теста вырежьте круглые заготовки с помощью специальных форм. Противень застелите пергаментом, выложите на него заготовки из теста, смажьте их взбитым яйцом. Выпекайте коржики при 180 градусах 25-30 минут. Выпечку немного остудите, по желанию посыпьте сахарной пудрой и подавайте к чаю.

Приятного аппетита!

Очень вкусные молочные коржики на маргарине как в детстве

Вкусные, нежные и рассыпчатый коржики. Их вкус точно напомнит вам лакомство, знакомое с детства. Из указанного количества ингредиентов получится около 20 коржиков.

Время готовки: 55 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 20.

Ингредиенты:

Сахар – 200 гр.

Сахар ванильный – 2 ч.л.

Маргарин – 150 гр.

Молоко – 200 мл.

Яйца куриные – 2 шт.

Разрыхлитель – 2 ч.л.

Мука пшеничная – 600-700 гр.

Процесс приготовления:

1. Маргарин разотрите с обычным и ванильным сахаром с помощью миксера.

2. Затем в полученную массу добавьте яйца, продолжайте взбивать.

3. Влейте молоко, перемешайте до однородности.

4. Смешайте пшеничную муку с разрыхлителем, просейте эту массу и частями всыпьте в миску. Замесите мягкое и пластичное тесто.

5. Тесто раскатайте до толщины 5-7 миллиметров. С помощью формы вырежьте коржики.

6. Противень застелите пергаментом, выложите на него заготовки. Выпекайте коржики в духовке при 180 градусах 30-35 минут.

7. Горячие коржики при желании можно посыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Как приготовить нежные молочные коржики на сметане?

Приготовление замечательных коржиков на сметане не займет много вашего времени. Получаются они пышными и нежными, очень вкусно есть их с молоком или какао.

Время готовки: 65 мин.

Время приготовления: 40 мин.

Порций: 16.

Ингредиенты:

Сметана – 130 мл.

Кефир – 130 мл.

Масло сливочное – 50 гр.

Майонез – 1 ст.л.

Сахар – 0,5 ст.

Сода пищевая – 1 ч.л.

Мука – 0,5 кг

Для помадки:

Сметана – 1/3 ст.

Сахар – 2/3 ст.

Процесс приготовления:

1. Сначала приготовьте помадку. Миксером взбейте сметану и сахар, оставьте смесь в холодильнике на 20-30 минут.

2. В миску просейте 300 грамм муки, добавьте к ней размягченное сливочное масло. Вилкой перемешайте муку с маслом.

3. Затем добавьте сахар, соду, майонез, сметану и кефир, перемешайте.

4. Досыпая частями оставшуюся муку замесите эластичное тесто.

5. Тесто раскатайте в пласт толщиной 1 сантиметр. С помощью круглой формы вырежьте заготовки коржиков.

6. Противень застелите пергаментом или смажьте его небольшим количеством растительного масла. Выложите на противень заготовки.

7. Коржики запекайте в духовке при 180 градусах 30-35 минут. Еще горячие коржики смажьте сметанной помадкой. Когда выпечка остынет, можно подавать ее на полдник с какао.

Приятного аппетита!

Мягкие молочные коржики на кефире в домашних условиях

Быстрый, простой и экономный рецепт вкусной выпечки к чаю. Молочные коржики любят дети и взрослые. А если вы приготовили большое количество коржиков, то не переживайте, они сохраняют свою мягкость и на следующий день.

Время готовки: 80 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 16-20.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 520 гр.

Яйца куриные – 2 шт.

Масло сливочное – 90 гр.

Сахар – 0,5 ст.

Сода пищевая – 0,5 ч.л.

Кефир – 250 мл.

Соль – 1 щепотка.

Арахис – 50 гр.

Процесс приготовления:

1. В миске смешайте размягченное сливочное масло, сахар и яйца.

2. Затем влейте кефир и добавьте соду, перемешайте до однородного состояния.

3. Небольшими порциями всыпайте просеянную муку и замешивайте тесто.

4. Тесто соберите в комок и дайте ему отдохнуть полчаса.

5. Тесто раскатайте до толщины 6-7 миллиметров. Вырежьте коржики круглой формы с помощью подходящей кондитерской формы.

6. Противень застелите пергаментом, выложите на него тесто. На каждый коржик положите по небольшой жменьке арахиса. Запекайте коржики при 180 градусах 35 минут.

7. Коржики получаются очень ароматными и рассыпчатыми.

Приятного аппетита!

Пошаговый рецепт приготовления молочных коржиков на растительном масле

Рецепт, проверенный годами. Молочные коржики с посыпкой из колотого арахиса знакомы всем не понаслышке. Если вы хоть раз пробовали эту выпечку, то вам точно захочется испечь ее самостоятельно и угостить своих близких.

Время готовки: 45 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 8-10.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 250 гр.

Сахар – 80 гр.

Молоко – 50 мл.

Масло подсолнечное – 40 мл.

Яйцо куриное – 1 шт.

Эссенция ванильная – по вкусу.

Сода – 1 щепотка.

Уксус – для гашения соды.

Арахис – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. В кастрюлю всыпьте сахар и влейте молоко. Доведите смесь до кипения и снимите с огня.

2. В миске взбейте яйцо и подсолнечное масло. Столовую ложку этой смеси оставьте для смазывания коржиков.

3. Соедините яичную массу с молочной.

4. Затем добавьте соду, гашенную уксусом и частями всыпьте просеянную муку. Замесите однородное тесто.

5. Тесто раскатайте в пласт толщиной 4-5 миллиметров, вырежьте круглые коржики.

6. Противень застелите пекарской бумагой, выложите заготовки, смажьте их яично-масляной смесью и посыпьте измельченным арахисом.

7. Запекайте коржики в духовке при 180 градусах 30-35 минут. Перед подачей немного остудите выпечку.

Приятного аппетита!

Песочные молочные коржики с орехами как в детстве

Хрустящие коржики с посыпкой из орехов – это один из самых вкусных видов выпечки, который можно приготовить на скорую руку. Такая ароматная выпечка очень хороша с кофе и горячим шоколадом.

Время готовки: 45 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 12.

Ингредиенты:

Масло сливочное – 200 гр.

Сахар – 150 гр.

Сахар ванильный – 2 ч.л.

Яйца куриные – 3 шт.

Арахис – 100 гр.

Соль – ¼ ч.л.

Разрыхлитель для теста – 1 ч.л.

Мука пшеничная – 450-500 гр.

Процесс приготовления:

1. Сливочное масло разотрите с обычным и ванильным сахаром. Затем добавьте яйца и еще раз хорошо перемешайте.

2. Муку смешайте с разрыхлителем для теста и просейте. Частями введите в миску сыпучие компоненты и замесите однородное тесто.

3. Затем тесто раскатайте в пласт толщиной 5-8 миллиметров. С помощью формы вырежьте коржики, в каждом сделайте отверстие диаметром 2 сантиметра.

4. Яйцо взбейте в отдельной миске, орехи порубите ножом. Смажьте коржики взбитым яйцом и обмакните в орехи.

5. Заготовки выложите на противень, застеленный пергаментом. Запекайте коржики в духовке 25-30 минут при 180 градусах.

6. Выпечку немного остудите перед тем, как угощать гостей.

Приятного аппетита!

Сочные и нежные молочные коржики с творогом

Молочные коржики могут быть очень разнообразными: с посыпкой, помадкой, любой формы. Неизменным всегда остается молочный вкус и нежная рассыпчатая структура.

Время готовки: 110 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 16.

Ингредиенты:

Творог – 380 гр.

Сахар – 150 гр.

Яйца куриные – 2 шт.

Маргарин – 100 гр.

Сыворотка – 90 мл.

Мука – 375 гр.

Сода – 2/3 ч.л.

Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

1. Миксером взбейте творог, размягченный маргарин, сахар и яйца до однородной массы. Затем влейте сыворотку и перемешайте.

2. В миску просейте муку вместе с содой. Вымесите тесто до однородного состояния. Тесто должно получится мягким и не липким. Уберите тесто на 1 час в холодильник.

3. Затем раскатайте тесто в пласт толщиной 1 сантиметр и вырежьте из него круглые коржики.

4. Противень смажьте растительным маслом, выложите на него заготовки. Запекайте коржики в духовке при 180 градусах 25 минут.

5. Готовые коржики снимите с противня и дайте им немного остыть. Есть их можно даже теплыми.

Приятного аппетита!