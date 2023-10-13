ГлавнаяРецептыНе даст заболеть этой осенью: готовим полезный напиток на каждый день Не даст заболеть этой осенью: готовим полезный напиток на каждый день На чтение: 1 минута Осень – пора, когда нужно не только одевать свитера и запасаться какао с зефирками, но и укреплять иммунитет. Чтобы помочь с последним, предлагаем интересный вариант витаминных шотов. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Полезный шот, который укрепит иммунитет и не даст заболеть этой осенью – это не просто напиток, а настоящая витаминная бомба для организма. Его быстро и легко делать, а пить очень полезно (если у вас нет проблем с ЖКТ). Читайте также Понадобится всего 30 минут: рецепты вкусных куриных колбасок на сковороде или в духовке По этому рецепту выйдет 12 штук по 60 граммов, которые вы можете оставить на потом, или приготовить сразу на большую семью. Рецепт витаминных шотов Время: 15 минут Порции: 12 штук Ингредиенты: – 6 лимонов; – 2 апельсина; – 100 граммов имбиря; – 100 – 200 граммов воды; – 1 чайная ложка куркумы; – щепотка черного молотого перца. Приготовление: Разрезаем цитрусовые пополам, снимаем шкурки. Также разрезаем кусочками имбиря. Выкладываем все в чашу блендера и добавляем все ингредиенты. Воды добавляем на глаз, все зависит от концентрации напитка, который вы хотите получить в финале. Процеживаем перебитую массу через сито. Сок разливаем по стеклянным баночкам и закрываем крышками. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить торт с детства – Дом Смерека с вишнями и сливочным кремом. Поделитесь с друзьями