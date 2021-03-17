Если крыша на даче протекает, то перекрыть её — дело первостепенной важности! Сейчас строительные магазины радуют нас большим выбором кровельных материалов, доступных по цене простому дачнику. Небольшая проблема состоит в том, что найти хороших мастеров трудно, к тому же это дополнительные расходы и риск. Поэтому хотим посоветовать умельцам перекрыть крышу своими руками. Заказать перекрытие крыши у профессионалов вы можете на сайте https://xn--24-1lcxf.xn--p1ai/perekrytie-kryshi/.

В данном примере крышу перекрыли окрашенным металлопрофилем С20, размер листов 2мх1,20м. На начальном этапе нужно снять старое кровельное покрытие и проверить состояние обрешетки и стропил на пригодность. Если стропила прогнили, а обрешетка оставляет желать лучшего, рекомендуем вам все это поменять. Стропила можно заменить на новые только частично, для этого используйте брус 150х150мм, 150х100мм. Для обрешетки подойдет необрезная доска толщиной 20 мм. На 75 квадратных метра крыши ушло 1,5 куба необрезной доски и 4шт бруса длиной 6 мм (для замены 4-х прогнивших стропил).

Для расчета кровельного железа нарисуйте план крыши на листе бумаги. Учтите размер листов и нахлест 7-10см (1 волна профиля). Также необходимо купить саморезы для кровли, на 75 кв. м. кровли ушло 2 упаковки по 500шт. Для изготовления короба для труб приобретите плоские листы кровельного железа 2-3 штук размером 2мх1,2м. При кровельных работах предпочтение отдается большим кровельным листам, до 6м длиной. Другими словами — чем меньше стыков, тем лучше! Измерьте длину конька, приобретите нужное количество частей конька крыши в погонных метрах. Также необходимы ветровые планки, они закрепляются под навес крыши с торца дома и препятствуют задуванию ветра под кровлю. Для пароизоляции используйте специальный материал, например, юнифол.

Его прибивают строительным степлером на стропила под обрешетку, растягивая перпендикулярно стропилам. Он препятствует попаданию на чердак влаги, в то же время позволяя попадать воздуху. Обрешетку желательно делать из доски, длиной, равной ширине вашей крыши, это делает основу для крепления листов железа максимально плоской, без горбов. Доски для обрешетки прибивают к стропилам на расстоянии 20-30см(между соседними досками) гвоздями 70-80 мм. Кровельное железо прикручивают к обрешетке саморезами для кровли с помощью шуруповерта на расстоянии 20 30 см, соблюдая симметрию. Начинайте от края кровли целыми листами один над другим, делая нахлест 7-10 см вверх к коньку крыши.

Далее переходим к следующему вертикальному ряду. В последнем горизонтальном ряду придется кроить листы «по месту», отрезая лишнюю длину с помощью «болгарки». Резать листы «болгаркой» нужно на земле, положив их на плоскую поверхность. С торца закрепите под скат крыши ветровые планки, начиная снизу вверх к коньку. Покрыв оба ската крыши, прикрутите конек.